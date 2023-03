El Ayuntamiento de Cartagena no está nada satisfecho con el servicio ferroviario entre la ciudad portuaria y Murcia que presentado el Gobierno de España. Una idea que ha quedado plasmada en el Pleno celebrado este jueves, en el que se aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo Popular en la que se solicita a la Delegación de Gobierno que exija ante el Ministerio de Transportes un servicio que "cubra las necesidades de sus usuarios" y cumpla, como mínimo, con una serie de requisitos.

Por ejemplo, que los primeros trenes del día ajusten sus horarios a los de las entradas a centros laborales y educativos y, en todo caso, comiencen antes de las 7 de la mañana, y que se garanticen servicios cada hora, reforzándose en horas punta, según indició la edil y portavoz del grupo PP, Esperanza Nieto.

La iniciativa incluye, además, la utilización de trenes modernos para prestar el servicio, de manera que el trayecto se realice por debajo de los 50 minutos, además de prolongar la gratuidad del transporte hasta que se ponga en marcha un servicio de cercanías homologado.

El Gobierno ratifica la ordenanza del agua

Dentro de orden del día, el Pleno también aprobó, con los votos a favor del Gobierno y en contra de la oposición (MC, Vox y Unidas Podemos) la propuesta de Infraestructuras para la subsanación del defecto formal advertido en la aprobación de la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las tarifas del agua. Cabe recordar que el juez anuló la sesión plenaria en la que la ordenanza fue aprobada, celebrada el año pasado, debido al recurso que presentaron Vox y MC, que alegaban falta de motivación de la urgencia en la convocatoria.

El Gobierno tumbó las 18 enmiendas presentadas por el edil de Vox, Gonzalo Abad, pues entiende que Respecto "no tienen sentido ahora", pues "la ordenanza estuvo más de 100 días en exposición pública", por lo que no corresponde entrar en el fondo del documento", en palabras del edil Diego Ortega. También rechazó el voto particular en contra presentado por el concejal de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, quien pidió que se ratifique una nueva ordenanza, con un nuevo estudio de tarifas, pero sin incluir los costes relativos al Plan de Actuaciones Cartagena Sostenible, una partida de 10 millones con cargo a la tarifa del agua con la que se han hecho actuaciones como la de la plaza Juan XXIII; el suministro e instalación de baños públicos en el casco histórico y la la compensación del coste de personal de Hidrogea.

En definitiva, argumentó Giménez Gallo, esta aprobación supone que "en contra del criterio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, el Gobierno ha decidido incluir 10 millones de euros en obras y unos aseos públicos, algo que no está contemplado en el pliego", lo que supone en la práctica una modificación del contrato. El portavoz adjunto de MC ha explicado que su formación trabajará "en conocer si esta conducta encaja en el Código Penal en lo que se refiere a exacciones ilegales (cobrar de más de forma consciente a un administrado), o si se tratara de una prevaricación".

Diego Ortega defendió al Gobierno argumentando que "la tarifa actual es más barata que cuando MC estaba en la alcaldía". En este sentido, enseñó una factura de un hogar de junio de 2017 que reflejaba que "con José López se pagaba el recibo un 14% más caro que ahora; 23 euros más al año".

Plan Director y declaración BIC para el Molinete

El Pleno ha dado luz verde una iniciativa de Unidas Podemos IU-Verdes Equo, en voz de la concejala Aroha Nicolás, enmendada por el gobierno municipal, para dirigirse al gobierno regional y que, como muy tarde el 22 de abril de este mismo año, inicie la elaboración de un Plan Director para el Cerro del Molinete, así como el expediente de declaración de BIC de todo el ámbito del Cerro.

La transaccional, que ha expuesto el concejal del área de Cultura, David Martínez Noguera, también incluye instar al gobierno municipal a que no se proceda a la venta de cualquier parcela hasta que no estén concluidos el expediente de BIC, la actualización del PEOCH y la elaboración del Plan Director, además de que se solicite un informe al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que aclare si teniendo aprobado el expediente de excavación arqueológica de la ladera oeste del Molinete por parte de la CARM, contando con financiación para llevarlo a cabo, se debe esperar o no para ejecutarlo a la culminación de la declaración de BIC, la actualización del PEOCH y la culminación del Plan Director lo que sin duda llevará al menos 2 años.

Finalmente, la enmienda transaccional se ha aprobado con los votos a favor del gobierno municipal, en contra de MC Cartagena y Unidas Podemos IU-Verdes Equo, y la abstención de Vox. Acto seguido, se ha procedido a la votación de la moción enmendada, también aprobada con los votos a favor del gobierno y el concejal de Vox, Gonzalo Abad, y los votos en contra de MC Cartagena, Unidas Podemos IU-Verdes Equo y la edil de Vox, Pilar García.

Atención a las demandas de La Palma

El gobierno local se reunirá de manera urgente con los representantes vecinales de La Palma para escuchar sus demandas, pregunta y propuestas, compromiso que se ha adquirido a través de la iniciativa presentada por la edil de Unidas Podemos IU-Verdes Equo, Aurelia García, que se ha aprobado con los votos a favor del gobierno, Vox y Unidas Podemos, y la abstención de MC Cartagena.

Además, también hará un seguimiento a la ejecución de la moción de febrero de 2022 presentada por este grupo municipal y aprobada por unanimidad, actuando como facilitador de reunión entre el Obispado y la Plataforma de Afectados por el Cementerio de La Palma.

A esta cuestión, contestaba la edil del gobierno, María Amoraga, que en su momento ya se dio traslado de la moción al Obispado, que aún no ha dado respuesta por lo que se le volverá a requerir.