El Gobierno local de Cartagena, formado por concejales del Partido Popular, no adscritos (expulsados del PSOE) y Ciudadanos, considera que "lo mejor para los intereses de Cartagena es que la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, se aparte de la entidad para organizar su defensa frente a las acusaciones. Intención que mostraron en el Pleno celebrado este jueves, ante la noticia de que la titular del juzgado de Instrucción nº1 de Cartagena informó de que también ve indicios de delito en el caso de la presunta trama corrupta, en la que se acusa a Muñoz y a su antecesor, Antonio Sevilla, de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos o uso de información privilegiada, negociaciones y actividades prohibidas y falsedad de documentos públicos.

Cabe recordar que la semana pasada, cuando salieron a la luz los presuntos delitos, Noelia Arroyo se limitó a solicitar a la presidenta "transparencia con los ciudadanos y la máxima colaboración con la justicia para despejar cualquier duda", sin aventurarse a pedir la dimisión, pues "no había confirmación oficial".

El Gobierno informó de la decisión adoptada durante el debate de una moción presentada por Unidas Podemos en la que pedían el cese de la presidenta de la APC, a la que también aportó una enmienda para pedir la dimisión del delegado del Gobierno, José Vélez, y la del portavoz de MC Cartagena, José López, como miembro de la Corporación. Al primero por su imputación por parte el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Caravaca de la Cruz por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos; y al segundo "por haber sido condenado en firme dos veces por delitos recogidos en el Código Penal cometidos en su ejercicio como alcalde y como concejal".

MC abandona el Pleno

La propuesta fue aceptada finalmente con los votos a favor del Gobierno y en contra de Unidas Podemos. Vox y MC se abstuvieron. El portavoz adjunto de la formación cartagenerista, Jesús Giménez Gallo, declaró durante su intervención que "no sabe si serán delito o no los hechos que se imputan a Muñoz", pero lo que tiene que claro que "sí lo es", es el hecho de "haber colocado y mantenido a Yolanda Muñoz al frente del Puerto de Cartagena, la única gran institución que le quedaba a los cartageneros y que está siendo expoliada durante esta legislatura". Muñoz, añadió. "es la responsable de privatizar servicios que no lo necesitaban y de colocar y contratar afines".

A juicio del edil de la formación cartagenerista, "resulta gracioso lo de traer a colación a José López y José Vélez, teniendo en cuenta que hace dos días querían que se aplicaran los tiempos de la justicia y hoy se han dado cuenta de que los han pillado y de que el asunto está comprometiendo la campaña del PP".

Giménez Gallo subrayó que "José López está condenado porque el jefe de Infraestructuras se negó a darle la documentación, que finalmente tuvo que entregarle al Tribunal de Cuentas y que confirmó que el PP ha estado haciendo trampas durante décadas con el contrato de Lhicarsa".

Durante la votación de la enmienda presentada por el Gobierno, el portavoz adjunto de MC recordó que la presentación de estas adiciones a las mociones podría ser una vulneración del funcionamiento del Pleno, pues tal y como ya expuso durante la sesión del pasado mes de noviembre, el reglamento refleja que, "la enmienda es aquella propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante escrito al presidente antes de iniciarse la deliberación, siendo una moción algo a parte, que no es objeto de competencia del Pleno".

La alcaldesa, Noelia Arroyo, respondió que "ese asunto ya quedó aclarado en su momento por la secretaria del Pleno", que explicó que en el reglamento "se habla de proposiciones, que se dividen en resolutivas y no resolutivas, siendo las mociones proposiciones no resolutivas y de control, por lo que la aplicación de enmiendas sí es legítima".

Ante ello, Giménez hizo constar de "la ilegalidad de la votación" y aseguró que su grupo se "reserva acciones contra quien haya sido responsable de la actuación". La regidora hizo hincapié en que "no es ilegal" y que "solo piden que otros imputados y condenados prediquen con el ejemplo". En ese momento José López hizo mención, una vez más, de los supuestos contratos del Ayuntamiento con la empresa de sonido del padre de Arroyo, a lo que esta respondió: "No me vuelva a decir lo de los contratos de mi padre, porque hoy no me voy a callar. Hoy vamos a dar toda la información señor López, se va a ir usted calentito. Nos reservamos también acciones legales".

Durante la aprobación definitiva de la moción, todos los concejales de MC abandonaron el salón de Pleno, momento en el que se pudo escuchar incluso un "callaos la boca" de un miembro del Gobierno a los ediles de MC.

MC: "Arroyo desprecia los derechos de los concejales"

MC emitió un comunicado a raíz de toda esta polémica, "tras las amenazas vertidas por Noelia Arroyo a José López". En este, Jesús Giménez Gallo, quiso informar de lo siguiente: Noelia Arroyo ha adulterado hoy el funcionamiento del Pleno para impedir que se exija el cese de Yolanda Muñoz. Muñoz parece que ya ha sido amortizada por el miedo a que sus andanzas compartidas en el álbum de fotos de ‘La Trinca’ en estos tres años comprometan la campaña del PP. Arroyo desprecia los derechos de los concejales, los recoja la Constitución o cualquier otro texto. Por eso, y para poder mantener su maltrecho pacto ha hecho trampas. Y lo ha hecho en la semana en que el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y los juzgados han señalado al PP por corrupción millonaria. Ya saben lo que dice el refranero y podemos aplicar al PP cartagenero, se cree el ladrón que todos son de su condición. Han querido equiparar a quien persigue la corrupción como MC con quien presuntamente la comete como el PP".