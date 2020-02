Una mujer usa el pin parental para que su hija no vaya a un acto de López Miras en su colegio

'El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, presenta 20 medidas prioritarias del Gobierno regional en materia de Formación Profesional para 2020'. Es lo que rezaba la convocatoria de prensa para esta mañana. El jefe del Ejecutivo murciano tenía previsto hacer este anuncio en el Centro Integrado de Formación Profesional Carlos III, en Cartagena. Una vecina, madre de una joven de 19 años que estudia ahí, ha usado el veto parental para impedir que su hija fuese al acto.

La mujer se llama María Martínez, y fue a la puerta del centro educativo en cuestión, donde atendió a los medios. Ahí explicó que a su hija "le están haciendo cosas muy horribles en clase". "Mañana mi hija va a seguir viniendo a este instituto y no sé en qué ambiente va a convivir, me tiene eso muy preocupada", subrayó, al tiempo que añadió que su hija tenía un problema de hidrocefalia, "lleva una válvula en la cabeza" y "hasta los 18 años, tuvo un 34% de discapacidad". Cuando cumplió la mayoría de edad, "un psicólogo del IMAS dijo que el cerebro le ha madurado muchísimo, que ya no tiene discapacidad". "Yo felicito a ese psicólogo y al personal del IMAS, que tan bien consiguen que mejore todo el mundo", apuntó la mujer, con ironía.

Asimismo, María pudo hablar con la consejera de Educación, Esperanza Moreno, en la puerta del centro. "Tengo conocimiento de la carta que me la entregue en mano. Sé que hay más administraciones involucradas, así que, como gobierno que somos, intentaremos hacer todo lo posible", dijo la consejera a la madre, tras coger la misiva.

Desde la Consejería de Educación manifestaron a este diario que López Miras "no tuvo contacto con los alumnos en su visita", así como que no se pidió permiso parental al respecto, ya que estos estudiantes son mayores de edad. Las mismas fuentes detallaron que lo que hizo el presidente murciano fue reunirse con los directores de FP, algo que no entorpeció el normal funcionamiento del centro.

Esta es la carta completa de María:

"Me dirijo a los señores gobernantes de la Región de Murcia, que según me ha informado mi hija vienen el día 19 de febrero a visitar el instituto en el que ella estudia. Mi hija tiene 19 años y hasta los 18 tenía un 34% de discapacidad (Su diagnóstico es hidrocefalia y es portadora de una válvula ventrículo craneal). Cuando cumplió los 18 años, en la correspondiente revisión de su discapacidad en el IMAS, un psicólogo que la atendió durante diez minutos, decidió quitarle totalmente la discapacidad, porque dijo que el cerebro de mi hija había madurado del todo.

Felicito al IMAS por los grandes profesionales que tiene, porque su diagnostico es contrario a todos los neurocirujanos que han visto a mi hija durante 19 años. El quitarle dicha discapacidad supone condenar a mi hija a cerrarle el 50% de sus opciones de futuro, ya sean de educación o laborales, por ello mi marido y yo estamos apoyando al máximo a mi hija en sus estudios. Bastantes problemas de carencias de materiales y personal, como para que vengan ustedes a hacerles perder clases.

Al día de hoy, mi hija es dependiente y yo soy su cuidadora y al ser mayor de edad ustedes me dirán que yo no tengo derecho a decidir sobre mi hija, pero como cuidadora legal lo tengo.

Haciendo uso del derecho que ustedes me han dado, no autorizo a mi hija a que pierda ni un solo minuto lectivo por su visita, sobre la que dicho sea de paso ni a mi hija ni a mí nos han explicado el motivo de la misma.

No obstante, les informo que en conocimiento de que el Estado Español ampara los derechos de mi hija y míos, voy a consultar con profesionales administrativos y legales para hacer valer el derecho a PIN PARENTAL, que ustedes nos han impuesto en la Región de Murcia. Sobra decir que mis acciones van contra ustedes".