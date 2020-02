Fernando Tejero: "Espero que este año Águilas tenga un Carnaval de 'aquí no hay quien duerma'"

Uno de los protagonistas del Carnaval de Águilas de este año es el actor Fernando Tejero, que será el encargado de realizar el pregón de Carnaval este sábado desde el balcón del Ayuntamiento. Será después de que la Plaza de España se llene de confetis en la batalla de Cascarones y Dialéctica entre Don Carnal y Doña Cuaresma.

P Un Carnaval de Interés Turístico Internacional, ¿una responsabilidad dar el pregón?

R Cuando uno se compromete a una cosa así, es una responsabilidad, evidentemente. Me hago cargo y me hace mucha ilusión. Cuando te llaman de algún lugar para ser el pregonero de una fiesta tan respetada y tan querida por Águilas, como en este caso es el Carnaval, no queda otra que sentirse orgulloso y defenderlo lo mejor que uno puede. Voy a poner todo mi empeño para que así sea.

P ¿Conoce el Carnaval de Águilas?

R No, lo conozco de oídas, pero lamentablemente no lo conozco. A veces sí me gustaría tener la libertad que tiene cualquier personaje anónimo para disfrutar de fiestas como esta. Lo conozco porque soy muy fan del carnaval, sí sé que es uno de los más importantes de España. Va a ser el primer año que lo voy a conocer y, además, siendo pregonero. Casi nada.

P ¿Le han contado que miles de personas llenan la Plaza de España en la noche de su pregón?

R No esperaba menos, no por mí, sino porque la fiesta lo requiere. Y sí, me habían contado que se llenaba la plaza y que hay mucha expectación por el pregonero y su pregón.

P En el balcón del Ayuntamiento, desde donde dará el pregón, también lo han dado, entre otros, Paco Rabal, David Bisbal, Carlos Baute o Ginés García Millán el año pasado. ¿Es un reto importante?

R Sí, me he informado sobre quiénes han sido mis antecesores. Son lo mejor de lo mejor. Lo bueno que tiene el pregón es que es algo muy personal de cada uno. Yo creo en las cosas cuando se hacen de corazón. Cada persona es un mundo y cada persona hace su pregón. Intentaré estar a la altura de mis antecesores.

P Y usted, ¿ha anunciado que será el mejor pregonero del Carnaval de Águilas?

R De eso hablo en mi pregón. He visto algunos pregoneros anteriores, intentaré ser el mejor.

P ¿Vendrá a Águilas disfrazado?

R Por supuesto, al Carnaval hay que ir disfrazado, respeto a quien no vaya disfrazado, pero le voy a decir a la gente que se disfrace. Hay que dar ejemplo.

P En la noche de su pregón también se celebra la tradicional Batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma, ¿con quién irá?

R Yo soy más de Don Carnal que de Doña Cuaresma, es posible que me posicione con Don Carnal.

P Qué espera del Carnaval de Águilas, ¿un Carnaval en el que 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina'?

R Yo creo que es mejor 'La que se avecina', porque en un Carnaval en el que se diga que 'Aquí no hay quien viva', en todo caso, será mejor 'Aquí no hay quien duerma'. Eso querrá decir que la gente se lo está pasando bien y que ni siquiera cae en la cuenta de que uno tiene que dormir.

P ¿Puede haber en su pregón 'un giro dramático de los acontecimientos', como le suele ocurrir en 'La que se avecina', o ¿pedirá 'Un poquito de por favor'?

R Espero que no haya un giro dramático de los acontecimientos. En el Carnaval no cabe drama, es alegría, unión, chirigotas, serpentina colorido, mascaras... Y, un poquito de por favor, sobre todo, para que la gente se lo pase bien, pero sin tener necesidad de que nadie lo pase mal por la resaca del día después. Hay que pasárselo bien disfrutando y teniendo la cabeza en su sitio.