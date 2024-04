Arde Bogotá se mide contra David Broncano y hace historia de La Resistencia: "Con Murcia solo se puede meter uno"

A 'La Resistencia' le quedan, como quien dice, dos telediarios en Movistar +: el programa presentado por David Broncano se pasa oficialmente a RTVE para ponerse a la cola de todos aquellos que han intentado medirse contra Pablo Motos en 'El Hormiguero' y que, como en el caso de Jorge Javier Vázquez, hasta ahora no han vivido para contarlo.

La de ayer era la segunda emisión de 'La Resistencia' tras la noticia y, quién sabe si por suerte o por amplitud de miras, el programa apostó por una de las pocas entrevistas que podían contra programar los titulares que emparedarían en un clickbait las indirectas al polémico cambio de cadena: Arde Bogotá.

A estas alturas, los de Cartagena son un fenómeno del que ya se puede hablar sin tocar una nota. Lo expresaba bien hace unos días Puri Vicente, responsable de gestionar la comunicación en redes sociales de un festival: "Esta humilde #CommunityManager tiene que lidiar cada día con aquellos que se enfadan porque este no sea el cartel del próximo festival", lamentaba mientras compartía el montaje sarcástico de un cartel donde todos los artistas eran Arde Bogotá.

Un fenómeno del que los integrantes de la banda parecen haber sido los últimos en enterarse, porque mientras que son capaces de llenar un WiZink en siete horas, encabezar media parrilla de festivales de verano o arrancarle una canción al mismísimo Bunbury, mantienen el tipo de cuatro chavales de Cartagena que todavía no han sido maldecidos con la prepotencia de una fama que tienen de sobra.

"Te van a hacer cambiar" suena como una profecía que, aunque probablemente sí se haya cumplido, parece no haberles arrastrado y de la que Dani, José Ángel, Pepe y Antonio consiguen escapar con una naturalidad que ha sido su mejor carta contra el reto de enfrentarse a la entrevista de David Broncano.

Lola Lolita, otra grande de lo suyo que también derrocha naturalidad, ya lo dijo sentada en el mismo sillón por todos sus compañeros: "Creía que lo iba a pasar mal porque impones mucho y como algunas compañeras no se han llevado un buen recuerdo". No sabemos si el grupo de moda tenía tanto miedo como la influencer, pero no hace falta echarle mucha imaginación para adivinar que la primera entrevista en 'La Resistencia' impone, por lo que sea.

Pero quién es Broncano para achantar a cuatro chavales de Cartagena que van respaldados por la seguridad que te da el amor incondicional de millones de fans: con la cadencia y el ritmo de quien le ha tomado el pulso a los escenarios cómo solo ellos saben hacerlo, fueron saltando de pregunta en pregunta dejando un buen puñado de respuestas icónicas que a partir de hoy hacen historia de La Resistencia.

"Con Murcia solo se puede meter uno"

Acostumbrado a tirar del recurso cómico de Murcia, la rivalidad entre la capital y Cartagena ya había salido a calentar la entrevista antes de que se emitiera. La cuenta oficial de Twitter anunció a los artistas con un lacónico "ah tú, pero si son de Murcia, que no lo sabía" al que ellos respondían: "Suspenso en geografía e historia".

Pepe Esteban, al bajo, fue quien dio uno de los grandes momentos de la entrevista: recogiendo el guante de Broncano sobre el "pique" entre Cartagena y Murcia, puso encima de la mesa una reflexión que soluciona de forma tan elegante como cariñosa el conflicto ambas ciudades: "Es verdad que Cartagena y Murcia lo que tú quieras; pero cuando estamos fuera, nosotros siempre defendemos Murcia. Con Murcia solo se puede meter uno: no se pueden meter los demás. Los defendemos de todos los demás" y que arrancó un sonado aplauso al público.