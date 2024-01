El programa de Carlos Sobera vivió el pasado viernes un momento insólito: una joven catalana de 32 años puso pies en polvorosa cuando vio, sentado en la barra del famoso restaurante de 'First Dates' a un murciano.

La espontaneidad de los pretendientes y el casting que se realiza desde producción hacen que los programas de este date-show estén siempre llenos de momentos desternillantes: como la famosa confusión entre una pareja por la ubicación de Cartagena en Murcia o en Colombia o la confusión viral de Hellín por "gym".

La clave para el buen funcionamiento de 'First Dates' siempre ha sido la naturalidad de sus asistentes: frente a otros programas donde los concursantes son profesionales o tienen un objetivo personal más allá de la participación en el programa, en esta entrega de Carlos Sobera todo suele ir como la seda. Tanto que no son pocas las parejas que han nacido de su visita al restaurante, que se han casado o que han tenido hijos.

Entre las características más aplaudidas del programa está su apuesta por la diversidad, visibilizando todo tipo de orientaciones sexuales, de expresiones de género, de nacionalidades y otros elementos que se encuentran infrarepresentados en otras producciones audiovisuales.

Una de las mezclas más eficaces en 'First Dates' se da cuando se propone como pareja a personas de distinta procedencia, ya que la conversación sobre las diferencias o similitudes culturales suele ser un buen ariete para romper el hielo durante los primeros minutos.

Pone pies en polvorosa al ver su cita por primera vez en 'First Dates'

Este gran momento de la historia de 'First Dates' se produjo gracias a una confusión: Luis, un trabajador social murciano de treinta años se presentó explicando que buscaba alguien a quien conocer poco a poco. Entre los rasgos de su personalidad que describió estaba el interés por la música, en concreto por el heavy metal; y por las películas de terror.

Su cita estaba planeada con María, una joven de 32 años procedente de Cataluña que llegaba al restaurante de 'First Dates' sin mucho interés. La sorpresa llegó cuando vio a su cita de espaldas y se quedó completamente lívida.

Ante la exagerada reacción de la catalana, que prácticamente salió huyendo del restaurante, Carlos Sobera le preguntó qué ocurría: "¿Qué ha pasado? Has puesto una cara...¿No te gusta esa melena?¿Te asusta el pelo negro?

María, muy asustada por lo que acaba de ver, se explicó: "Me ha venido a la mente un amigo y ha sido como...¿No habrá sido capaz? y no fue hasta que comprobó que el murciano no era la persona que ella creía que se serenó: "Pensaba que era otra persona viéndole de espaldas".

Tras el breve desencuentro las cosas fueron mejor: "Es una chica bastante de mi rollo, gótica, metalera, y eso es lo que más me ha llamado la atención", valoraba. Sin duda uno de los grandes chascos fue cuando se revelaron sus procedencias, aunque Luis aseguraba que "la distancia se puede hacer corta", ella quedó completamente impactada porque él fuera de Murcia y ella de Cataluña.

Finalmente y a pesar de todos los obstáculos, la pareja decidió irse juntos del programa y apostar por una segunda cita.