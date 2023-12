Una conversación atraviesa desde hace días las redes sociales: la cuenta Líos de Vecinos ha pubilicado en la red social X (antiguo Twitter) el cartel que ha colgado un vecino en su comunidad respondiendo a las quejas por los ruidos cuando toca el piano.

Si hay un conflicto transversal a todas las comunidades de vecinos es el de los ruidos. En ocasiones, el aislamiento entre domicilios o incluso entre edificios deja mucho que desear y algunas personas tienen se ven importunadas por la televisión, los electrodomésticos, la música o las discusiones de quienes comparten espacio con ellos.

Invertir en insonorizar la vivienda es caro y supone en muchas ocasiones una inversión de tiempo en reformas del que no todo el mundo dispone. Los trabajos para aislar una casa pueden requerir interverir en los inmuebles aledaños o incluso requerir el permiso de la comunidad de vecinos. Pero lo más importante es el propio dinero, tiempo y estrés con el que hay que contar para entrar manos a la obra a levantar suelos y paredes de las habitaciones.

Ante este panorama solo queda, en muchas ocasiones, echar mano de la buena educación y el civismo: hacer de tripas corazón y acercarnos con el buen talante por delante a casa de ese vecino o vecina que tiene el volumen un poco por encima de lo razonable para pedirle con amabilidad que piense en nuestro descanso y el de nuestra familia.

En la mayoría de ocasiones, una buena palabra basta para que la otra persona se de cuenta de que está generando un perjuicio indeseado. Pero la amabilidad no siempre está presente y podemos encontrarnos con alguien maleducado tanto en la petición como en la respuesta.

La carta viral de un pianista a los vecinos que se quejan del ruido

En este contexto, se ha hecho viral la respuesta de un pianista a sus vecinos, que bajaron al locar donde ensayaba a informarle de que les molestaba el ruido que hacía cuando tocaba.

La respuesta que el pianista ha dado a su comunidad de vecinos se ha hecho viral. Recurriendo a una extensa carta pública, el artista ha dedicado una importante reflexión a las personas con las que comparte edificio: su éxito ha sido tal, que cientos de personas la han compartido en redes sociales difundiéndola como un ejemplo de civismo y buen comportamiento.

En el cartel, el intérprete se presenta reconociendo las posibles molestias que habría causado a sus vecinos durante el tiempo que lleva ensayando en el local: "Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles sin yo saberlo. Prometo que pensé que no se oía. A veces hubiese querido que escuchasen las piezas que toco, pura vanidad, pensando que nadie me escuchaba nunca. No hay nada más triste que no te escuchen. Eso me dijeron cuando alquilé el local, que no se oía. El otro día vino un señor muy amable a decirme que tenía que tener cuidado porque no podía soportarlo más. Le pedí disculpas y decidí escribir esta carta para pedir disculpas a todos ustedes".

Lejos de reaccionar a la defensiva, el pianista lamenta lo ocurrido, presenta sus excusas y plantéa posibles soluciones: "No volveré a poner el bafle, que es lo que más molesta, con las bases rítmicas y desde luego, desde las 21:00 no tocaré ni siquiera el piano. Los sábados, domingos y festivos no empezaré a tocar hasta las 11:00 salvo que no me dé cuenta del día, que me ocurre a veces, y que lo pueden hacer saber. Entiendan que durante el día he de seguir tocando, pues soy concertista y tengo que ensayar muchas horas al día. Procuraré tener más cuidado y no duden en decirme si puedo hacer algo más o cualquier otra cosa que siempre les atenderé con absoluta educación y empatía. Y hasta simpático soy. Si en algún momento quieren escuchar mejor, pueden pasar que hay muchos asientos cómodos para sentarse un rato y escuchar música en directo. Traigan cervezas".

Las redes sociales han dado una sentencia unánime a esta respuesta de este pianista: "Quiero que sea mi vecino"; "Lo quiero como vecino"; "Eso es educación"; "Yo querría tener un vecino pianista e ir a ver cómo toca".