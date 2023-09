La Voz, el concurso musical de Antena 3 que busca la mejor voz del país, arrancó el pasado viernes su décima edición. Un talent show más que consolidado en la parrilla televisiva y que cada año descubre a los telespectadores, de las manos de los 'coaches' a las futuras estrellas de la industria musical en España.

En esta nueva edición, los cuatro miembros que ocupan los sillones del 'jurado' son Pablo López, Malú, Luis Fonsi y Antonio Orozco.

En la primera gala de audiciones a ciegas -en la que los 'coaches' están de espaldas y giran su sillón si quieren a ese concursante para su equipo-, uno de los momentos más especiales lo protagonizó Lucas Feliz, un joven invidente de 19 años de Lorca, quien, precisamente, maravilló a los cuatro cantantes y conquistó al público del plató y a los telespectadores con un tema del propio Pablo López.

La niña de la linterna fue la canción que interpretó, a piano, Lucas Feliz, con una versión más íntima y personal. Tan solo un par de segundos le costó al joven lorquino convencer al compositor malagueño para que pulsara su botón que hacía girar el sillón. Poco después, Malú, Luis Fonsi y, por último, Antonio Orozco hicieron lo mismo. Pleno total.

La emocionante actuación de Lucas Feliz puso a todo el público en pie y a los 'coaches' con la emoción a flor de piel. Uno de los más impactados por lo que había ocurrido sobre el escenario fue el propio Pablo López: "La voz la tengo ahora mismo en un nudo. Te agradezco muchísimo, de verdad, hacerme ver que todo merece la pena siempre, que la música es un don que cura todo lo que pase por la cabeza de uno. Gracias por poner la canción donde la has puesto, en un lugar donde no la volveré a cantar. Me has hecho feliz", le dijo el malagueño al lorquino.

Como los cuatro coaches se dieron la vuelta, a Lucas Feliz le correspondía la decisión de a qué equipo irse. Como no podía ser de otra manera, acabó elegiendo el del cantautor y pianista malagueño y confesó que su música ha servido de inspiración para su vida. "Yo solo te digo que me gusta más tu versión que la mía y me la tienes que enseñar, por favor", le contestó Pablo López.

Arrasa en la red

Pero la 'conquista' de Lucas Feliz en La Voz no se quedó solo en eso. Otro de los momentos más destacados de la noche se produjo cuando, de forma improvisada, tanto el lorquino como los cuatro 'coaches' se subieron al escenario para cantar juntos El patio. también del malagueño. La emoción se podía sentir a través de la pantalla de la televisión.

Su actuación ya cuenta en Youtube con más de 300.000 visualizaciones. Un hecho que lo convierte, sin duda, en uno de los favoritos del talent musical para alzarse con el título de la mejor voz del país.