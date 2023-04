Si la semana pasada la Región de Murcia quedaba de pobre con el vídeo de 'Polònia', el programa de humor de la Televisión de Cataluña; en esta ocasión le ha tocado quedar de fea gracias a un sketch de la cómica Isabel Rey Hernández.

La actriz y humorista ha compartido un corte en sus redes sociales donde interactúa con una joven del público apodada "la Aitana murciana" en referencia a su belleza. Rey se detiene en ella para desplegar un humor ácido en torno a su parecido con la exconcursante de OT, a la que califica de "repelente", y la miembra del grupo.

"Ostia, te pareces a la Aitana, tía. ¿Te lo han dicho alguna vez?", la interpelada reconoce que sí y es entonces cuando Isabel libera su delicado humor: "¿Y no te da asco? Es que es muy repelente, ósea, claro que es guapa, pero esa voz... Cállate ya chica. Si es que hasta ella misma ha aceptado que a veces la voz a ella le pone negra su propia voz".

Entonces, la joven responde "solo me parezco a ella, no hablo como ella" a lo que Rey replica: "no, menos mal hija, porque si no ya te habría sacado de aquí ahora mismo".

Por último, la humorista pregunta que de dónde viene la pareja. Al descubrir que la "Aitana murciana" es de la Región, manifiesta su perplejidad: "Acho, pijo, ¿tú vienes de Murcia? ¿Con esa cara? Pues no lo parece. Con lo guapa que eres, tía. ¿De Murcia?

Los comentarios de la publicación en TikTok se han llenado de mensajes de apoyo a las murcianas: "No sé lo viajada que estarás, pero Murcia es uno de los sitios que más chicas guapas hay" o "Las mujeres de Murcia, las más guapas de España entera".