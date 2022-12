Cuarenta días después, el sueño se ha hecho realidad: Ana ya lleva tatuado para siempre en su piel el símbolo que le conecta con su ídolo, El Rubius. Todo comenzó el pasado 19 de noviembre, durante el Partidazo de Youtubers organizado por DjMaRiio en París, cuando la joven murciana consiguió con una pancarta y el apoyo de miles de personas en Twitter que El Rubius diera con ella en la inmensidad de la grada. Aunque esta fue la primera vez que se veían en persona, ya se conocían de antes: Ana cuenta que después de 10 años como seguidora y 46 meses de suscripción a su canal en Twitch, ya sabía quien era ella por el usuario.

Antes de su encuentro en París, cuando se enteró de que El Rubius iba a visitar la ciudad francesa, Ana le envió un mensaje contándole que quería tatuarse un corazón dibujado por él: "No es una persona que se olvide de ti. Tiene muy en cuenta a sus seguidores y ya me conocía por el usuario. Me preguntó que si era verdad que quería hacerme el tatuaje. Yo le dije que ojalá pudiera conocerle y él me contestó que iba a estar difícil, pero que iba a intentarlo. Todas esas cosas las tengo grabadas".

El corazón que buscaba Ana, formado con dos caracteres del teclado (<3), es un símbolo de la comunidad del streamer: "Yo este corazón lo empecé a utilizar por El Rubius, siempre de forma muy especial: es algo que siempre ha utilizado con sus seguidores". La joven empezó a seguir a El Rubius con once años (ahora tiene veintiuno): "Era una cría, hace 10 años entré a YouTube y me salió un vídeo suyo en las recomendaciones y lo sigo desde ese momento".

Desde entonces, la relación entre ella y El Rubius se basa en el afecto que el creador de contenido dedica a sus fans: "Nos tiene un especial cariño en redes sociales: crea contenido guay, que sabe que nos va a gustar y nos tiene muy en cuenta. Se nota que nos agradece mucho el apoyo porque es muy cercano y nos tiene mucho cariño".

Cuarenta días después, Ana se tatúa el corazón dibujado por El Rubius

Tras el encuentro en París, donde El Rubius le dibujó el corazón, Ana volvió a escribirle para contarle que estaba buscando un tatuador en París: "Le hizo la misma ilusión que a mí". Cuando ya tenía fecha, la historia dio otro inesperado giro: Nacho Caja, un famoso tatuador (también murciano) especialista en fine line y que ha tatuado a figuras desde Ester Expósito hasta Victoria Federica, se puso en contacto con ella para proponerle hacer el tatuaje en Murcia, en el prestigioso Ganga Tattoo Studio (El Palmar, Murcia).

Allí se dieron cita el jueves 29 a las 17:30: "Nacho es súper perfeccionista, me ajustó el calco 80 mil veces para que quedara bien y estuvo repasándolo muchas veces. Pensaba que, al ser tan pequeño, iban a ser solo cinco minutos, pero al final estuvo un cuarto de hora perfilándolo".

quería compartirlo aquí antes, ya que gracias a vosotros este tatuaje se ha hecho realidad <3 pic.twitter.com/e5wEIKpSID — 𝒂𝒏𝒂 (@annxdobls) 29 de diciembre de 2022

Tras la experiencia, Ana confiesa sentirse "muy feliz y agradecida después de tanto tiempo siguiéndolo. Ha sido una situación surrealista, muy fuerte". Como siempre, la murciana ha compartido la experiencia con comunidad en redes sociales: poco antes de acudir a hacerse el tatuaje, agradecía a Twitter haber hecho posible el encuentro. Después, compartía una fotografía en el espejo con el resultado y un vídeo en TikTok con todo el proceso y donde otros fans como ella reconocen que "cumpliste el sueño de cualquier rubier".

Ahora, solo queda el cierre de este épico viaje: que El Rubius vuelva de sus vacaciones de Navidad y vea, por fin, que ha quedado conectado para siempre con una de sus fans más incondicionales gracias a un pequeño tatuaje.