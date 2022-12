La subida de precios está tocando el bolsillo de todos (en general), mucho más en Navidad, cuando el valor de los productos acostumbra a subir como la espuma. Muchos anfitriones se dejan una buena cantidad en todo lo que acaban sirviendo en la mesa para sus invitados, una cuantía inimaginable para quienes siempre asisten como comensales. Para atajar el problema de raíz, una abuela de familia ha tenido una asombrosa idea que ha dejado con la boca abierta a sus allegados.

La mujer ha impuesto una tasa a sus invitados para asistir a la cena de Nochebuena. O lo que es lo mismo, los familiares que quieran cenar en su casa tendrán que pagar entrada. No es una forma de hablar: ha ideado una tabla de precios adaptada al perfil de cada uno de sus familiares, teniendo en cuenta la edad y sus recursos económicos. La idea es recaudar 200 euros entre todos.

Cómo lo organiza

De hecho, tiene dos hijos y tres hijas que pagan cuantías diferentes. A los varones les ha impuesto una entrada de 30 euros, mientras que la de las mujeres tiene un precio de 10. Los primeros trabajan a jornada completa y las segundas no. A su vez, de sus nietos, los cuatro mayores de cinco años aportan 5 euros y los menores 2,50. Y nadie se puede escaquear: el dinero debía estar ingresado en su cuenta antes del 1 de diciembre (este tipo de cenas se organizan con bastante antelación).

"Algunos creen que soy un poco Scrooge (el protagonista de Cuento de Navidad), pero mis amigos piensan que es una buena idea", ha relatado a la BBC Caroline Duddrige, la británica de 63 años.

Duddrige ha explicado que desde que enviudó no tiene las mismas posibilidades económicas y que las navidades pasadas pidió ayuda a sus hijos para costear la cena. Unos se enfadaron y otros 'olvidaron' meter el dinero en el bote. Así fue como decidió utilizar esta técnica. No se le tomó en serio y ahora no hay opciones de entrar sin previo pago.