“Somos gente totalmente inocua de acento. Osea, yo soy de Murcia. -Tú no tienes acento murciano. +Ya lo sé, ya me lo he currado”.

Con esta breve conversación sobre los acentos durante la entrevista a Rosalía y su hermana Pili en el último programa del podcast de ‘La Pija y la Quinqui’, la influencer y presentadora del programa Mariang (@complutense en Twitter y @capulla.sixtina en Instagram) ha desatado el caos en redes sociales. Lo que parecía un comentario inofensivo se ha hecho bola después de que algunos usuarios buscaran la crítica a raíz de diferentes bromas que la joven ha hecho sobre el acento murciano. Ah espérate que encima el desprecio de esta chavala del podcast es continuo y no ha sido un comentario esporádico ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/bGHUuLlm2J — Mafranpe 🍋🦁 (@nosoymafranpe) 1 de agosto de 2022 Mariang ha reaccionado a los ataques con incredulidad: “no me puedo creer que realmente haya gente picada por haber dicho que en Murcia no sabemos hablar” o “supongo que sí lo más ‘cancelable’ que he hecho es hacer coñas de Cartagena siendo cartagenera es un indicativo de que puedo dormir tranquila por las noches". Y, finalmente, con la huida hacia adelante que ha desatado a los siete jinetes del apocalipsis: “no quiero echar más leña al fuego, pero Murcia ciudad es más fea que una mierda rebozada”. no quiero echar más leña al fuego pero murcia ciudad es más fea que una mierda rebozada — mariang (@compIutense) 1 de agosto de 2022 El podcast de La pija y la quinqui, presentado por Carlos Peguer y Mariang terminó su exitosa primera temporada “Con Altura”: invitando a Rosalía y a su hermana y estilista Pili en mitad de la gira mundial ‘Motomami World Tour’. Durante el programa, los jóvenes conversaron sobre los momentos más polémicos y virales de la gira (como los memes de la artista catalana cantando chicle, o las críticas a la puesta en escena del concierto) o el sacrificio que ha hecho falta para levantar el éxito mundial de Rosalía.