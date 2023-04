Hace años adopté un cerdo como animal de compañía. No es un cerdo vietnamita, solo es un pequeño cerdito rosado, que es el animal más inteligente que he tenido nunca, y ese es el problema. He tenido que llenar mi apartamento de cierres, sobre todo en la cocina, porque siempre está buscado comida ¿Es normal eso?

Es mucho más normal que tenga esa curiosidad constante que el hecho de que usted tenga un cerdo como animal de compañía. Seguramente habrá tenido problemas con vecinos por los ruidos de las pezuñas sobre el suelo o los más de 20 tipos distintos de gruñidos que manejan para comunicarse. Estamos ante uno de los animales más inteligentes que existen. Su capacidad mental se asimila a la de un niño de cinco años. También poseen un lado emocional muy desarrollado. Son sensibles y cariñosos. Si a eso le unimos que son muy fuertes, capaces de levantar objetos muy pesados con su hocico, estamos ante animales con unas necesidades que difícilmente podremos ofrecerle en una casa. Sin embargo, si ya está acostumbrado a que tú seas el centro de su vida, lo único que puedes hacer es proporcionarle todo el bienestar posible. Para evitar el comportamiento que nos dices, usa sus mismas armas, es decir, enséñale a no hacerlo. Utiliza métodos de educación como los que se usan con los perros y verás que, en poco tiempo, el animal aprende lo que debe y no debe hacer.