Mi hermano se ha ido de vacaciones y me ha dejado a su hámster. De momento no me ha dado ningún problema, pero me he dado cuenta que le ha salido un bulto, del tamaño de una pelota, en el cuello. Estoy preocupada ¿qué debo hacer?

Los hámsteres son animales muy curiosos en cuanto a su comportamiento y su fisiología. Además, poseen muchos comportamientos instintivos que, pese a vivir en un entorno cómodo, siguen desarrollando. Uno de ellos, por ejemplo, es la tendencia que poseen a acumular comida en los cachetes para almacenarla y trasladarla de un lugar a otro. Esa conducta proviene de su vida en libertad. La realizan porque necesitan alimentarse durante los meses más fríos del invierno y, por eso, la trasladan hasta el interior de sus madrigueras. Respecto a lo que comentas, es posible que dicho bulto tenga su origen en la anterior costumbre. El problema es que, a veces, esa acumulación provoca infección y abscesos. Puede que esa sea la causa, pero no es tampoco descartable que se trate de un tumor. Por eso, lo mejor es que acudas a tu veterinario cuanto antes para que pueda ver directamente de qué se trata.