Si has adoptado un perro, no es raro que no sepas si el animal es de raza pura o no. Obviamente se trata de un detalle, ya que puede definir el carácter del animal o las enfermedades que puede contraer. Si deseas conocer esto, hay algunas formas que te mostramos a continuación.

Así sabrás si tu perro es de raza Tres pasos con los que sabrás si tu perro es de raza. Obsérvalo bien Primero, te recomendamos que te fijes en todos los detalles de tu perro (altura, pelaje, color, tamaño...) y compáralo con las características propias que un perro de esa raza debe tener. Si hay variaciones es que no es de raza. ¿Tiene pedigrí? El pedigrí es un documento que certifica a los perros que son de raza pura, si tiene dicho papel es porque, lógicamente, es de raza pura. En el pedigrí debe aparecer los siguientes datos: la denominación del libro genealógico, el nombre del perro, la raza, la variedad, la fecha de nacimiento y de inscripción, el color, el sexo y datos relativos a su ascendencia. Ve a un profesional Si tienes dudas sobre si tu mascota es de raza o no, puedes llevarlo a un veterinario o criador para que te diga si se ajusta a los estándares de los perros de raza. Esto solo puede hacerse una vez el perro tenga al menos tres meses de vida.