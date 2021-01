¿Qué hago con el rabo de mi perro?

Hace unos días, a mí perro le mordió otro la cola. Desde entonces, tiene una herida infectada que no acaba de curar porque no para de lamérsela. El veterinario me ha aconsejado cortarle la cola. ¿Podría tener un problema legal si accedo a hacérselo?





Durante años, a los perros de determinadas razas se les cortaba las orejas y el rabo por fines estéticos. Sin embargo, además de que un perro no es más bonito o feo por tener las orejas o el rabo de una determinada forma, no existe justificación alguna para someterlo a esa dolorosa práctica. Por eso, finalmente, se prohibió hacerlo. Otro caso distinto es el que nos planteas. Si tu veterinario te lo ha aconsejado es porque, tras haber estudiado los pros y los contras de esa actuación, el beneficio justifica ampliamente el perjuicio que se le pueda provocar al animal. En esos casos resulta especialmente útil pedirle al facultativo un informe que explique las razones que aconsejan realizar dicha cirugía. Ese documento es importante guardarlo por si alguna vez te lo pidieran. Antiguamente, este tipo de cirugías llegaron a ser tan frecuentes que mucha gente se sorprende todavía cuando ve pasar a caniches, yorkshires, cockers o rottweilers con sus colas y orejas al viento.