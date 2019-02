Mi gato es un perro

He adoptado un gato que parece un perro. Es el animal más cariñoso que he visto nunca. Continuamente se roza conmigo y quiere que le acaricie e, incluso, a veces, me mira y se pone a maullar como si quisiera decirme algo. ¿Es normal su comportamiento?



Siempre se había pensado que los gatos eran mucho menos cariñosos que los perros pero, cuando se crían con personas, esa diferencia no existe. Es cierto que, quizás, son más independientes y libres pero, cuando quieren cariño, pueden llegar a ser mucho más insistentes que cualquier perro. Respecto a lo que nos comentas sobre su comportamiento, te adelantamos que el lenguaje de un gato es muy amplio. Por ejemplo, cuando se te acercan con el lomo arqueado o cuando con su cabeza rozan continuamente tu mano o tu cuerpo, es porque está buscando caricias. Respecto al significado de sus maullidos, debes saber que un gato es capaz de emitir más de veinte vocalizaciones distintas y, cada una, con un significado diferente. Aprender a comprenderlos, en realidad, forma parte de la maravillosa aventura que es convivir con ellos.