¿Me quiere o no me quiere mi gato?

No sé qué pensar del comportamiento de mi gato. Cuando él quiere, viene muy acaramelado con cara de no haber roto un plato a buscarme para que le mime, pero, al rato de acariciarle, me muerde y se marcha corriendo. ¿Qué puede ocurrirle?



Bienvenida al mundo de los gatos. Para empezar, recuerda que para ellos la libertad no es una opción, es una forma de ser. Tu gato te buscará cuando quiera caricias pero, cuando se canse de ellas, se marchará sin más. No debes tomártelo como una ofensa sino como una muestra de honestidad.

Él está siempre donde, cuando y con quien quiere. Sin embargo, sí hay una cosa que debe corregirse: en ningún caso debería morderte, por lo que debe estar existiendo un problema de comunicación entre vosotros. Lo normal es que, cuando se canse, te avise de que lo dejes tranquilo. En los animales, como en las personas, las caricias son placenteras cuando se quieren recibir pero, si no se desean, pueden llegar a ser muy irritantes. Por tanto, tienes una asignatura pendiente.

Debes observarle y aprender a interpretar sus gestos. Verás cómo, al hacerlo, te sorprenderá descubrir el universo que conforma su lenguaje.