Día Internacional del Gato | Diez curiosidades para conocerlos mejor

Seguramente ya te hayas enterado de que este miércoles 8 de agosto es el Día Internacional del Gato. Sin embargo, no todo el mundo celebra esta fecha, ya que hay personas que prefieren festejarlo otros dos días.



En el caso del 8 de agosto, es una cita señalada en el calendario desde el año 2002, cuando el Fondo Internacional para el Bienestar Animal promovió esta iniciativa.



Por otro lado, muchos internautas prefieren el 20 de febrero como Día del Gato debido a que tal fecha falleció Socks, el conocido como ´Gato de la Casa Blanca´ y uno de los más populares de los últimos años. Pero la fiesta de mininos más famosa en Europa es la del 29 de octubre. Esta celebración tuvo como impulsora a la experta en mascotas Collen Paige y se puso como objetivo conseguir un total de 10.000 adopciones de gatos anualmente.



10 curiosidades de los gatos

Fuente: GETTY IMAGES

Fuente: GETTY IMAGES

Fuente: GETTY IMAGES

El Gato de Cheshire, uno de los personajes más carismáticos de la obra de Lewis Carroll ´Alicia en el País de las Maravillas´, es uno de los más famosos de la literatura. "Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente". [Il. J. Tenniel, 1865] #DíaInternacionalDelGato pic.twitter.com/1UnolyIWEw — Observatorio Libro (@observalibro) 8 de agosto de 2018

"Uno nunca posee un gato; uno tiene permiso para estar en la vida de un gato, lo cual, por supuesto, es un privilegio"



(Beryld Reid, actriz británica, 1919-1996). #DiaInternacionalDelGato pic.twitter.com/KzZPMf1EI0 — Rosalía de Castro (@BibRosalia) 8 de agosto de 2018

Dejando a un lado la fiesta gatuna que prefieras celebrar, repasamos a continuación algunas curiosidades y detalles sobre estos animales que quizá no conozcas.1. Los gatos tienen más huesos que los humanos: 230 contra 206.2. Su corazón late al doble de velocidad que el de los humanos.3. La leyenda de sus siete vidas es porque soportan graves caídas gracias a que pueden darse la vuelta en el aire y caer con las cuatro patas.4. Si ronronea no quiere decir que esté tranquilo. Puede significar que está enfermo o asustado, y que lo hace para tranquilizarse.5. Son capaces de saltar una distancia siete veces mayor a su propia altura.6. Perciben sonidos cercanos a los dos octavos más altos que los humanos.7. Su lengua está formada por pequeños ganchos que usan para atrapar y desgarrar el alimento.8. Caminan moviendo al mismo tiempo las patas traseras y delanteras de cada lado, un método que solo utilizan además de ellos los camellos y las jirafas.9. Con 5 años llegan a la madurez y con 10 años a viejos.10. No entienden lo que es un castigo, pero sí las recompensas por hacer algo correctamente.Las redes también han recordado esta efeméride a través de mensajes: