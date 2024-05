Preocupación por Ángel Cristo al protagonizar un tenso altercado en el aeropuerto: "Psicológicamente al límite"

Si hay un concursante que desde el principio del reality se ha convertido en el blanco de sus compañeros ese es Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey abandonaba España y ponía rumbo a Honduras para embarcarse en una exigente experiencia en la que está haciendo de todo menos amigos.

Aquí no dejaba su vida mucho mejor de la que está teniendo en Honduras. El hijo mayor de la vedette se iba del país contando cómo había sido su infancia como hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo y los duros recuerdos que tiene por su turbulenta convivencia familiar.

Pero si el hijo de la vedette la liaba antes de poner rumbo a Honduras, su salida del reality no ha ido mucho mejor.

Así ha sido la llegada de Ángel Cristo a España

Tras saltarse el perímetro de seguridad establecido por la organización y, por lo tanto, las normas de 'Supervivientes', Ángel Cristo jr. era expulsado del reality por poner en peligro la vida de sus compañeros y de toda la organización. El ya exconcursante acaba de llegar a España y hemos podido verle en el aeropuerto de Madrid, donde se ha mostrado con una actitud desafiante.

Acompañado por su tridente, Ángel Cristo no ha dudado en embestir a los concursantes cuando le han preguntado por su paso por el reality, cuyo comportamiento no ha dejado a nadie indiferente, o por las últimas declaraciones de su madre, Bárbara Rey, diciendo que no le ha sorprendido su actitud en el programa.

Lo primero que descubríamos en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', era el recorrido de la huida de Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey llegó a cruzar a pie todo el Cayo Cochino Menor. La zona es de extrema peligrosidad, con barrancos y fauna salvaje, entre otras amenazas.

Momentos más tarde, Carlos Sobera conectaba con Ángel Cristo. "Quiero pedir disculpas a la organización, al programa y a todas las personas que se han preocupado por mí, porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente", decía el superviviente en primer lugar.

Ángel achacó su arrebato a encontrarse "psicológicamente al límite de la situación". Para él, se habían "sobrepasado unas líneas rojas" y en su huida fue en la búsqueda "del silencio, sin importar lo que me podía ocurrir", explicó. A continuación, mostró su enfado ante el comentario que Aurah Ruiz había hecho en Playa Condena sobre él.