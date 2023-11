El año 2023 que estamos a punto de dejar atrás ha sido, sin lugar a dudas, el año de las rupturas: Laura Escanes y Álvaro de Luna, Rosalía y Rauw Alejandro; Tini y Rodrigo de Paul; Ariana Grande y Dalton Gomez; Becky G y Sebastian Lletget; Taylor Swift y Joe Alwyn o la reciente separación entre Aitana y Sebastian Yatra (que nunca llegaron a confirmar la relación oficialmente, pero sí han hablado del fin de la misma).

Pero hay una relación sobre la que lleva mucho más tiempo planeando la espada de Damocles del divorcio: la de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Juntos desde hace once años y casados desde hace cuatro, la pareja tiene un total de cuatro hijos y hasta hace muy poco ha sido todo un referente para los matrimonios españoles.

A pesar de esto, desde hace varios meses, los rumores sobre el divorcio de Sergio Ramos y Pilar Rubio no cesan en revistas y medios del corazón y son muchos quienes afirman que la relación estaría pendiente de un fino hilo.

Fuentes cercanas a Sergio Ramos y Pilar Rubio confirman que la ruptura es inminente

Para desmentir la batería de rumores sobre el fin de la relación, tanto el futbolista como la modelo han salido a realizar distintas declaraciones públicas y muestras de afecto hacia su relativo con el fin de parar las especulaciones. Con este objetivo, ambos han cambiado su estrategia en redes sociales: siendo mucho más explícitos a la hora de interactuar con su pareja y compartir con sus seguidores las muestras públicas de amor.

A pesar de esto, algo sigue oliendo a chamusquina a la prensa sensacionalista y es que, en distintos eventos, hemos podido ver cómo acudían de forma individual: la presentación de los Latin Grammys en Sevilla ha sido uno de los momentos en los que la mayoría de los especialistas han dudado sobre la salud de la relación. La razón por la que muchos deducen que Sergio Ramos y Pilar Rubio estarían a punto de romper (si no han roto ya) es que la colaboradora de 'El Hormiguero' no acompañó a su marido a la Gala de los Latin Grammys cuando no tenía ninguna otra cita pública contra programada.

Otro de los momentos que ha enardecido los rumores de ruptura ha sido la presencia de Pilar Rubio en una boda a la que no acudió con Sergio Ramos: se trataba del enlace de una amiga a la que acudió vestida con n atrevido vestido rojo (que también había usado en la celebración del décimo aniversario con Sergio Ramos) y que compartió en sus redes sociales. Además, la periodista tampoco habría acudido al cumpleaños de la madre del futbolista sevillano.

Pero, aunque todo esto se tratan de especulaciones y asociaciones entre eventos, hay algo que va más allá que el simple leer entre líneas. El medio 'Informalia' ha publicado que según fuentes a la pareja, Sergio Ramos y Pilar Rubio están a punto de anunciar su separación oficial y aseguran que se trata de cuestión de días: "Es cuestión de días que se confirme".

El círculo más cercano a Sergio Ramos y Pilar Rubio, según explica este medio, estaría convencido de que los rumores de ruptura son ciertos y apuestan a que en los próximos días se confirmará que han terminado la relación.

No es la primera vez que se comenta que los amigos del matrimonio no apuestan por la continuación de la relación. El pasado 21 de noviembre, el periodista Nacho Gay confirmó en el programa 'Y ahora Sonsoles' que según había podido saber de fuentes cercanas "las cosas no pintan bien; mientras que Pilar Vidal explicaba en 'Espejo Público' que la razón por la que el matrimonio está en crisis podría deberse a la aparición de terceras personas.