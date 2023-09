El matrimonio entre Pilar Rubio y Sergio Ramos es uno de los más admirados de la escena española: con cuatro hijos fantásticos, una relación sana y duradera y un auténtico ejemplo de independencia y apoyo mutuo, se han convertido en un referente sólido para las familias de todo el mundo como muestra (salvando las distancias económicas) de que un amor así es posible.

Quizá por eso, por servir de ejemplo de modelo de familia, están siempre en el candelero y no son pocos los medios de comunicación que desde hace meses vienen anunciando un supuesto divorcio que nunca llega. Ambos se han encargado de desmentirlo contundentemente a través de sus redes sociales, publicando explícitas e ininterpretables manifestaciones de cariño y pasión entre ellos y hacia sus hijos.

Con las últimas noticias sobre sus vidas profesionales, estas especulaciones parecen haberse disparado: el pasado 4 de septiembre Sergio Ramos volvía a la portada de los diarios deportivos al fichar por el Sevilla: el club que lo vio debutar hace ya 18 años y al que regresa por 1 millón de euros netos tras rechazar las ofertas turcas y sauditas.

Por su parte Pilar Rubio ha confirmado que sigue con uno de sus proyectos profesionales más consolidados: su rol como colaboradora en 'El Hormiguero'. El de Pablo Motos es uno de los programas más vistos de la televisión y la modelo no ha querido la oportunidad de seguir participando de la primera línea de la parrilla. En esta ocasión con la nueva sección 'La Performance'.

Pilar Rubio confirma que tiene una aventura

En esta vorágine exitosa de nuevos proyectos, la presentadora ha confirmado con una fotografía en su cuenta de Instagram lo que muchas personas se temían: que tiene una "nueva aventura" entre manos.

La modelo es muy activa en sus redes sociales y últimamente las utiliza como canal de comunicación para comunicarse directamente con sus fans y seguidores.

La fotografía de Pilar Rubio consiste en un selfie de ella frente al ordenador acompañada del misterioso mensaje "Preparando una aventura". Aunque la actriz no ha querido dar más detalles, cientos de personas le han trasmitido sus felicitaciones a través de los comentarios: "Siempre superándote", le escribía Vania Millán; "Cuánto me alegro. Eres l mejor", expresaba Naty Abascal y "In English?" se preguntaba Tania Llasera.