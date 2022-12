Julio Iglesias se ha convertido este miércoles en Trending Topic. No lo ha hecho por una noticia actual, aunque sí desconocida hasta el momento. El artista español fue vetado en la URSS en 1985 y la razón es de lo más insólita.

Alice Cooper ha sido el responsable de revolucionar Twitter con el nombre del intérprete de Me olvidé de vivir. En cantante de heavy metal compartió en su cuenta una lista en la que aparecen nombres de grupos y cantantes vetados en la Unión Soviética en aquella época. La dio a conocer en 2018, pero por alguna extraña razón el tuit se ha viralizado ahora.

Julio Iglesias es el único español entre tanto famoso que no era del agrado de la Unión Soviética, y su nombre aparece mezclado entre el rock, el heavy o el punk -de ahí que genere aun más sorpresa-. El también exfutbolista fue tachado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de "neofascista". Por tanto, sus temas eran, a su vez, "música no recomendada".

Quién hizo la lista

La lista fue redactada por el Komsomo, la organización juvenil del Partido Comunista, y está recogida en el libro Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation (Todo era para siempre, hasta que dejó de serlo: La última generación soviética), de Alexei Yurchark, experto en cultura popular e ideologías.