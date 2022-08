David Bustamante y Paula Echevarría han celebrado uno de los días más especiales del año: el cumpleaños de su hija, Daniella, el pasado 17 de agosto. La hija del cantante, que acaba de cumplir 14 años, ha recibido las felicitaciones públicas de sus padres, que han celebrado el amor por su hija.

Los dos han publicado sendos vídeos y fotografías en redes sociales para celebrar los 14 años de la pequeña. David Bustamante, ha publicado una imagen donde se ve a padre e hija juntos en actitud cariñosa con el pie de foto “Felicidades al amor de mi vida!!! Te adoro hija mía!!! #14Años Verte crecer es lo más increíble que me ha pasado! #TeAmoDaniella”; mientras que Paula Echevarría ha subido un emotivo vídeo donde se ve a ambas cantando el éxito “Tacones Rojos” del cantante colombiano Sebastián Yatra y el texto "Mi pedazo de sol... la niña de mis ojos... 14 años mi vida! Disfrútalos y vívelos como si no hubiera un mañana pero siempre con cabeza y sobre todo con corazón! Que la felicidad te acompañe! Te quiero más que a mi vida”.

Aunque ambos cantantes mantienen una buena relación desde su divorcio, han sorprendido a los espectadores por el buen talante.