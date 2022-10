La música vuelve a ocupar un lugar destacado en el amplio programa de actividades de la Bienvenida Universitaria de la UMU. Uno de sus mayores atractivos musicales ha vuelto a ser el concierto Welcome Estrella de Levante, que este año ha contado con las actuaciones de los artistas nacionales Amaia, Alizzz y Daniel Sabater. La joven pamplonesa, ganadora de Operación Triunfo en el año 2018, llegó a Murcia para presentar su último disco, ‘Cuando no sé quién soy’, una colección de canciones de amor, reproche, duda y nostalgia en las que la artista continúa buscándose a sí misma. Precisamente su segundo álbum en solitario ha contado con la producción de Cristian Quirante Catalán, más conocido en el mundo de la música como Alizzz, quien ha ofrecido una sesión de DJ mezclando estilos como el pop, house, R&B, trap, dancehall, afrobeat y reguetón. Daniel Sabater, una de las últimas promesas de la música murciana en salir a la escena, ha sido el encargado de completar el cartel del Welcome Estrella de Levante con su voz romántica y tierna.

El concierto, que se celebró ayer en la Plaza de Toros de Murcia, reunió a miles de jóvenes estudiantes que no se quisieron perder una de las citas musicales del año de la capital murciana. A este concierto se le suman otras actividades musicales, como el concierto semi-escenificado ‘A escena’, ofrecido por la Coral Discantus de la UMU el próximo viernes 14 de octubre en la Plaza de Belluga, en el que se hará un recorrido por los principales momentos corales de conocidas óperas y zarzuelas de la Historia de la Música. Se comenzará con un bloque dedicado íntegramente a la Ópera, el gran género músico-dramático de la música culta, en el que con la combinación de solistas y coro se desarrollarán momentos estelares de títulos inolvidables como La Traviata, Nabucco, Carmen o Il trovatore, entre otros. El segundo bloque irá dedicado a la Zarzuela, y se cerrará con el Canto a Murcia, de la zarzuela La Parranda. La Coral Discantus también se encargará de ofrecer al viernes siguiente el musical ‘Living the Choir, en la Plaza de la Merced’. También destaca dentro del programa la obra de teatro musical ‘En tierra extraña’, que será representada el martes 18 de octubre a partir de las 21.00 horas en el Teatro Circo. Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad dan vida a Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León en una obra en la que la artista desde conocer desde hace tiempo al poeta. La cantante le pide a su colaborador Rafael de León que cite a Lorca en el teatro Calderón de Madrid, donde ensaya su nuevo concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción. Federico acepta la invitación, pero, una vez se conocen, las cartas se irán poniendo sobre la mesa. La verdadera razón de ese encuentro es avisar al poeta de que la situación del país es irreversible. Festival UMUrgentes La primera edición del festival UMUrgentes, que se celebrará el jueves 27 de octubre a partir de las 21.00 horas en el Campus de la Merced y supondrá el colofón a la Bienvenida Universitaria, pretende dar voz a todas aquellas bandas y artistas que están iniciándose en el mundo de la música.