Nadie reclama el cuerpo de la mujer asesinada en Abanilla: continuará en la morgue

La mujer encontrada muerta en un bancal de Abanilla el pasado miércoles, la cual presentaba más de una treintena de heridas de arma blanca, tal y como informó en primicia La Opinión, todavía no ha sido identificada, indican fuentes cercanas al caso. La joven no está fichada, por lo que no se pueden cotejar sus huellas y, de momento, no se sabe quién es, apuntan las mismas fuentes.

Su cuerpo permanece en una cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se le practicó la autopsia que corroboró lo que la primera inspección ocular evidenciaba: la mujer había sufrido una muerte muy violenta. La autopsia ha terminado. Nadie ha reclamado aún los restos mortales.

Un miembro de la Científica, este miércoles en el lugar de Abanilla donde se encontró el cuerpo sin vida. / EFE

Hay tres maneras de identificar a una persona fallecida en la morgue: el ADN, las huellas dactilares y la dentadura. En la Comunidad, como en el resto de España, hay varias bases de datos de ADN en las cuales se pueden cotejar los resultados: en esas bases de datos, a las que tienen acceso todos los cuerpos policiales, hay casos a partir de la década de los 60.

Medio año en frío

Según el Informe Anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior, publicado en verano, en la Región de Murcia fueron descubiertos en 2022 22 cadáveres que siguen sin identificar. Los cuerpos fueron llevados a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Murcia. Quedaron en una de las cámaras frigoríficas del complejo, ubicado junto al Reina Sofía, a la espera de que alguien se hiciese cargo de ellos.

La Científica inspecciona la escena del crimen en Abanilla. / Marcial Guillén / EFE

El protocolo dice que los cuerpos se guardan en frío durante seis meses, en ocasiones durante un año. Al pasar este tiempo, se solicita a la autoridad judicial competente permiso para la inhumación. En ningún caso se procedería a la incineración de la mujer, cuyos restos irían a un nicho de beneficencia.

El caso es competencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Cieza, cuyo titular fue quien practicó el levantamiento del cadáver este miércoles por la mañana. No se ha decretado el secreto de sumario, informaron fuentes judiciales.

Analizan si hubo agresión sexual

El examen también determinará si la mujer fue objeto de algún tipo de agresión sexual. Se estudian no solo los restos de semen que pueda haber en el cadáver, sino componentes, que no se ven a simple vista, y cuyo análisis resulta más complejo: el resultado no es inmediato.

En Abanilla, vecinos dijeron que se trataba de una mujer extranjera, probablemente de un país del Este, a la cul no habían visto nunca por el pueblo.

Sangre en el bancal

El cadáver de la mujer, hallado minutos antes de las ocho de la mañana del miércoles, estaba tirado sobre la tierra, en un paraje, Salado Alto, próximo a la venta Los Collares, en Mahoya. Fue este lugar el que sirvió de referencia, para sanitarios y policías que llegaron al lugar, tras descubrirse el cadáver.

Los primeros, los agentes de la Policía Local de Abanilla, que acordonaron la zona y aguardaron la llegada de los especialistas de la Científica y la Policía Judicial de la Guardia Civil, cuerpo que asumió la investigación.

Los expertos de la Científica tomaron fotografías y recogieron vestigios, en un terreno en el que se destacaba la presencia de unas zapatillas con purpurina, presumiblemente de la víctima. Los especialistas se las llevaron, a fin de analizarlas en el laboratorio.

Detalle del lugar donde fue descubierto el cadáver de la mujer en Abanilla. / EFE

Se trataría del segundo crimen del año en la Región, tras el asesinato de un vecino de Monteagudo, Lorenzo, que fue hallado en su domicilio con el cuello cortado en enero.