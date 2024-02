"Para mí ha sido muy difícil aceptar mi cambio de vida", dice Andrés, la víctima del 'caso 609'

Hristo, el portero que mandó a la UCI de un puñetazo al joven Andrés Martínez tras salir del pub 609 de Murcia, allá por diciembre de 2016, ha admitido lo que hizo y aceptado dos años de cárcel en una vista celebrada este lunes en el Palacio de Justicia de Murcia. El hombre, no obstante, no volverá a prisión. Las partes han llegado a un principio de acuerdo más de siete años después de los hechos, pero siguen teniendo discrepancias en el tema económico, esto es, al fijar la indemnización que debe recibir la víctima del caso, que ahora tiene 35 años y declaró hace un tiempo a La Opinión se acuerda «todos los días» del calvario que empezó en aquel pub de la calle Marquesa de Murcia y se materializó, en un golpe que casi fue letal, y fue grabado en vídeo por testigos, en Santa Isabel.

"Es muy difícil..."

«Para mí ha sido muy difícil aceptar el cambio de vida que he tenido», indicaba Andrés Martínez a este diario, horas después de la primera sesión del juicio. En este sentido, recordaba que él era «una persona muy activa, trabajadora, y pasé a la inactividad máxima: a no poder trabajar, simplemente estar aquí en casa, cuidando de mis hijas».

«Es muy difícil aceptar el cambio de vida que he tenido», subrayaba la víctima del ‘caso 609’. «Hay días que me encuentro mejor y otros días que quiero mandarlo todo a tomar por culo», admitía, «pero entiendo que todo será normal, no sé...»

Hristo (d) y el resto de acusados, este lunes en el banquillo de la Audiencia, en el caso 609. / Juan Carlos Caval

En enero del año pasado, la Audiencia Provincial de Murcia ya convocaba a Hristo (que llegó a estar encarcelado, pero se halla en libertad con cargos desde hace años) por si admitía los hechos y se alcanzaba un acuerdo de conformidad. Al poco, empezó la huelga de secretarios judiciales, que ralentizó el caso aún más. Andrés recibía el alta del hospital el 20 de enero de 2017, más de un mes después de ser ingresado. Desde entonces, sufre secuelas: en 2018, la Seguridad Social le concedía la invalidez absoluta, lo cual significa que está incapacitado para trabajar.

Nueve meses para los cómplices

Desde 2022 se conoce, como ya explicó La Opinión, que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para Hristo, el portero que golpeó y mandó al hospital al joven Andrés Martínez, y que para cada uno de los otros tres hombres que le acompañaban aquel día el Ministerio Público solicita cuatro años de prisión, por su presunta complicidad en unos hechos que dejaron a la víctima con la incapacidad absoluta. Ocho años que se han quedado, para el principal acusado, en dos. Y en nueve meses de prisión para los tres porteros que actuaron como cómplices del brutal ataque.

La Fiscalía tenía claro que los cuatro investigados que se sientan en el banquillo son responsables de un delito de lesiones graves. Además de la pena de prisión, pedía que se imponga una orden de alejamiento en virtud de la cual ninguno de los procesados pueda aproximarse a Andrés Martínez durante un lustro. En cuanto a la indemnización que ha de ser entregada al joven, el Ministerio Público no la precisaba en su calificación provisional, y detallaba que ésta ha de ser fijada por baremo cuando se dictase sentencia. Y este era el caballo de batalla del caso y la razón por la cual no estaba ya solucionado.

Tanto Hristo como los otros tres individuos, todos actualmente en libertad, eran entonces empleados del Grupo Temporáneo, al que pertenecía el pub 609, donde arrancó el enfrentamiento de Andrés con estos porteros que desembocó en el puñetazo que llegó a dejar en coma al chico.

El día 26 declara Andrés

El juicio continuará el próximo lunes, 26 de febrero, y lo hará con la declaración de la víctima: Andrés, que este lunes asistió al Palacio de Justicia y vio al su agresor, con el que no cruzó palabra. Fuentes cercanas al joven indican que se encuentra desanimado, al revivir, con el inicio de la vista, todo lo padecido tras el golpe que por poco acaba con su vida.

Además del chico, comparecerá en la sala el administrador y responsable civil. Se prevé que la causa quede entonces ya vista para sentencia en lo que a la indemnización se refiere.