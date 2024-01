Para simular que seguía trabajando en su antigua empresa, y que su presencia en el polígono industrial no resultase fuera de lugar, en ocasiones cometía los robos vestido con el uniforme que empleaba cuando sí era empleado de la sociedad. Sus víctimas, de hecho, eran los que fueron sus compañeros de trabajo. Un sujeto, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha ingresado en prisión provisional acusado de romper los cristales de vehículos estacionados en polígonos industriales de Murcia y Santomera para robar en su interior. Se da la circunstancia de que muchos de esos automóviles pertenecían a sus antiguos compañeros de trabajo, indica la Guardia Civil en un comunicado de prensa. Se dan por esclarecidos más de una treintena de delitos, aunque no se descarta que haya más: se estima que medio centenar.

"Llegaba a una zona donde estaban estacionados numerosos vehículos, normalmente en proximidades de empresas, como polígonos industriales. Para evitar levantar sospechas, simulaba ser trabajador de ellas, llegando incluso a vestir el uniforme de alguna empresa próxima en alguno de los hechos", detalla la Benemérita, que inició la investigación el año pasado. "Tras un estudio previo y una vez determinada la viabilidad del robo, fracturaba la ventanilla del vehículo, utilizando para ello un dispositivo especial. Una vez en su interior, registraba el automóvil y sustraía los efectos de su interés, como carteras, efectivo, tarjetas bancarias y teléfonos móviles, entre otros", apunta el cuerpo. Con su antiguo uniforme Después de que las cámaras de seguridad lo captasen, el Instituto Armado puso en su punto de vista a un joven, con un amplio historial delictivo y antiguo trabajador de una empresa afectada por estos robos. El sujeto "había llegado a las inmediaciones de la mercantil con un vehículo con la matrícula tapada y vistiendo el uniforme de su antigua empresa, para evitar ser detectado". "En algunos de los robos investigados, entre los diversos objetos que sustraía se encontraban tarjetas bancarias, las cuales eran utilizadas posteriormente en establecimientos, donde realizaba compras de poca cuantía, por lo que no precisaba conocer el número secreto de las mismas". Por tanto, al sospechoso se le investiga por robo con fuerza en interior de vehículos y estafa.