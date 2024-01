"Soy menor y no me va a pasar nada". Es lo que argumentaba un adolescente ante la patrulla de la Policía Local de Molina de Segura que acudió a identificarle, tras tener conocimiento de que estaba protagonizando una pelea subida de tono en la vía pública. Acto seguido, el chico, de 16 años, se desnudó, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, sobre la una y media de la mañana. Una dotación policial se movilizó después de que vecinos y testigos diesen la voz de alarma porque había dos personas, hombre y mujer, discutiendo de forma agresiva en la vía pública. Al llegar la Policía, resultó que estas personas eran pareja y menores de edad. El joven, pese a la presencia policial, no depuso su actitud violenta: se encaró con los agentes y, con intención de provocar, se quitó la ropa y les dijo que, como no tenía los 18 años, no le iba a pasar nada. Además, se negó a identificarse, tal y como le solicitaron los agentes.

Debido a su actitud, ,el joven fue trasladado a dependencias policiales. Acabó denunciado (que no detenido) por alteración del orden público y por su negativa a identificarse ante la autoridad.

El mismo día, otra patrulla procedió a arrestar en Altorreal a dos personas, hombre y mujer, de 45 y 36 años de edad, que tenían vigente una orden de alejamiento mutua, pese a lo cual estaban juntas.

Asimismo, tres personas han sido detenidas, también en Molina de Segura, con una pistola robada, cocaína y más de 5.000 euros encima, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, sobre las nueve y diez de la noche. La Policía sorprendió a los sospechosos, de 23, 31 y 35 años de edad respectivamente, en el Camino de El Panderón "con 70 gramos de cocaína, 5.390 euros y un arma de fuego robada". Por esta razón, fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de arma de fuego. Se comunicó el asunto a la Policía Nacional, cuerpo competente para asumir la investigación.

Se da la circunstancia de que, solo un día antes, los municipales llevaron a cabo otra actuación en la que también se decomisaron estupefacientes. Un sujeto de 20 años de edad, que habitualmente vive en Francia, fue detenido tras "alertar a los agentes con su actitud sospechosa y el olor a droga en el interior del vehículo" que conducía. El joven "fue sorprendido con varias placas de matrícula de otros vehículos y 125 gramos de hachís, careciendo además de permiso de conducir, por lo que fue detenido por los delitos de falsedad documental, contra la seguridad vial y tráfico de drogas, siendo incautados las placas, la sustancia y el vehículo", detalla el cuerpo.