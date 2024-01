Tras casi veinte días de búsqueda por agua, mar y aire, y sin hallar nuevos indicios del paradero del joven Ivo Petrov, desaparecido, nuevos especialistas se han incorporado al rastreo en aguas del Mar Menor. Se trata de perros especializados en la búsqueda de cadáveres sumergidos, acompañados de sus guías caninos, explica el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, un día después de que concluyese sin éxito la batida para tratar de dar con el chico en el mar. Según contaron sus amigos José David (de 16 años) y Francisco Javier (de 22), iban los tres en una canoa que naufragó de madrugada: ellos dos sobrevivieron y al joven Petrov se le perdió la pista.

Este domingo, con la batida en la que participaron 15 motos de agua, una docena de embarcaciones y un helicóptero, "soñábamos todos con que íbamos a encontrarlo", comenta el regidor socialista, que empatiza con la familia del chico, vecino de la localidad. Pese a no hallar nada, la búsqueda no cesa: a la misma se suman buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) procedentes de Alicante y los canes, que irán en una barca y marcarán si detectan algo en el agua, detalla Cervera, al tiempo que destaca que el Instituto Armado continúa con el rastreo por tierra, "con drones y con su helicóptero". El alcalde espera que la búsqueda dé sus frutos pronto para "acabar con este capítulo", especialmente por los parientes del menor. "Ojalá", expresa.

A raíz de Marta del Castillo

Sobre los perros rastreadores, esta especialidad se creó a raíz del caso de Marta del Castillo, ya que para buscar entonces en el río Guadalquivir el cuerpo de la joven sevillana, asesinada en enero de 2009, tuvieron que desplazarse desde Holanda unos canes entrenados para este cometido. El olfato de los animales y el entrenamiento al que les someten sus guías les permite oler los cuerpos y marcar la zona del pantano, río, embalse, presa o poza en el que se hallen. Estos canes entran en acción cuando los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas llevan varios días buscando sin éxito, como es el caso, y su objetivo es acotar la zona de rastreo.

Sopesan que no esté en el mar

No obstante, la Benemérita también contempla la opción de que el adolescente no esté en el agua y "todas las posibilidad están bajo la mesa", subraya el primer edil. "La Guardia Civil no ha descartado nada desde el principio, aunque la versión oficial es que está en el agua", precisa el regidor.

Investigadores muestran su extrañeza ante el hecho de que el cuerpo del adolescente no haya emergido todavía a la superficie, debido a la descomposición natural que sufre una persona que muere ahogada. El sargento jefe del GEAS, Francisco Cabañero, relataba el domingo que el fondo del mar está limpio y que, por el momento, no hay evidencias de que el cuerpo haya podido quedar atrapado.

Familiares del joven desaparecido tienen previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa en un hotel de Los Alcázares.