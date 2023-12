José Mateo D.M, el hombre de 31 años que en octubre de 2021 era detenido por matar a su padre en su casa de Campos del Río, es culpable. Lo admitió él al ser arrestado y lo repitió en su declaración en la primera sesión del juicio que se siguió contra él en la Audiencia Provincial de Murcia. Ahora lo ha corroborado el veredicto del jurado popular. La Fiscalía pedía inicialmente para el acusado 14 años de prisión por un delito de homicidio, por segar la vida de su padre, José Miguel D. R., al coserlo a puñaladas. Se le han quedado en once. La jueza ha dictado sentencia in voce en la sala, tras la resolución del tribunal popular. El procesado, en su declaración, dijo que su progenitor pegaba a su madre "toda la vida" y que, al matarlo, ella (a la que se refirió como su 'vieja') ya no tendría que "sufrir más".

Además, Mateo ha de indemnizar a su madre, Justa, con 103.000 euros y a su hermano con 50.000. Como la defensa, ejercida por Pablo Pavía, dijo que no recurrirá, la sentencia es firme. Relación "mala de siempre" Cuando, aquel otoño de hace dos años, José Mateo y José Miguel se enzarzaron en una bronca, porque el joven se negaba a buscar trabajo, que fue subiendo de tono hasta acabar en muerte, la madre del sospechoso y esposa de la víctima echaba a correr para pedir ayuda a quien tenía más cerca: sus vecinos. Ana Mª, una de ellas, llamó a Emergencias. "Lo has matado, verdugo, lo has matado", gritaba Justa, tal y como se leía en el documento provisional del Ministerio Público. Mateo, en su declaración, dijo que la relación con su padre era "mala de siempre". Aquel día, insistió, "él empezó a insultarme a mí y a mi madre y yo me defendí". Al reconocer los hechos (atenuante de confesión), vio reducida su condena.