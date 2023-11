Los cadáveres de tres personas, una pareja y su hijo de 6 años, eran encontrados este sábado por la tarde en una vivienda incendiada en Ceutí.

El hallazgo se produjo sobre las dos y media de la tarde, cuando una patrulla de la Policía Local realizaba una ronda por el casco urbano del pueblo y vio, a la altura del número 13 de la calle Magdalena, unas persianas ennegrecidas, como derretidas (luego sabrían que, seguramente, por los efectos del calor). A los agentes les llamó la atención y, para corroborar que todo se encontraba en orden, trataron de entrar a la vivienda, sin éxito: nadie les abría la puerta, por mucho que llamasen. Entonces dieron la voz de alarma.

Al lugar se movilizaron efectivos de los Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios, que accedieron al interior y descubrieron rescoldos de un incendio y los cuerpos sin vida de tres personas. Los cadáveres corresponderían a Noelia y Miguel Ángel (de 42 y 43 años) y a su hijo Alejandro (de solo 6).

La casa, una vivienda antigua, pertenecía a un vecino del pueblo de toda la vida que la alquiló hace años a una pareja que tenía un hijo de 6 años de edad. El matrimonio formado por Noelia y Miguel Ángel regentó en tiempos un bar junto al Ayuntamiento, aunque el negocio ya bajó la persiana.

"Esto es una tragedia"

El dueño de la vivienda se encontraba en esos momentos en Madrid. "Esa casa es mía, viene de herencia de mi madre, esa es mi calle de toda la vida", apuntó el arrendador a La Opinión. El hombre, en shock, dijo que lo ocurrido es "un desastre" y que esta misma semana había visto a la pareja, para cobrarles el alquiler. "Las cosas materiales se arreglan, pero esto es una tragedia", manifestó. "Los daños materiales de la casa no me preocupan en absoluto: lo primero son las personas", insistió, para añadir que este domingo volverá a Ceutí.

Del caso se ha hecho cargo la Guardia Civil, cuerpo competente para asumir la investigación. Tras el hallazgo de los cadáveres, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad alertaron al forense de guardia. El protocolo marca que los restos mortales sean trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, a fin de realizarles un examen en profundidad para determinar la causa del deceso. Una primera inspección ocular, in situ, determinaba que los cuerpos no presentaban signos de violencia evidentes. No obstante, con la investigación recién iniciada, desde la Policía Judicial del Instituto Armado no descartan hipótesis alguna, aunque cobra fuerza la idea de una combustión sin fuego.

Por combustión lenta

A falta del resultado de la autopsia, la principal teoría es que en la casa se produjo una combustión lenta y silenciosa y que los moradores habrían fallecido como resultado de la intoxicación por monóxido de carbono. Se baraja esta hipótesis porque nadie alertó de un incendio en ese domicilio: ningún vecino vio llamas recientemente. De confirmarse esta teoría, a falta de la investigación en la vivienda, se cree que los inquilinos de la casa habrían fallecido por asfixia mientras dormían.

Dado que el menor no fue al colegio el viernes, se baraja que el incendio aconteció en la noche del jueves al viernes. La primera hipótesis es que un cortocircuito fue el origen del fuego, destacan fuentes policiales.

La alcaldesa de Ceutí, Sonia Almela, se puso en contacto con el dueño de la vivienda para transmitirle su pesar por lo acontecido, que ha causado un gran impacto entre los vecinos de la pequeña localidad de la Vega Media del Segura, donde se han decretado tres días de luto oficial. El Consistorio anunció que ponía sus psicólogos a disposición de la familia y del colegio donde estudiaba el pequeño.