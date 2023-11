Josefa Bravo, vecina de Alguazas de 96 años de edad, salió de casa para alimentar a los gatos en una zona de huerta, El Paraje, cuando fue atacada por dos perras. Aunque fue llevada al hospital, el ataque le acabaría costando la vida días después. Sus vecinos guardaban este lunes un minuto de silencio en su memoria.

Los animales se habían escapado de casa por la parte trasera de la parcela, en un hueco abierto por un registro de acequia no sellado, según el alcalde de Alguazas, José Gabriel García Bernabé. "Nuestra actuación va a ser ejemplar porque es muy grave lo que ha ocurrido", remarcó el regidor.

El propietario de los perros, un joven de 24 años que aún no ha sido detenido, habría infringido la ley de bienestar animal y la ordenanza municipal sobre tenencia de animales, pues los canes no estaban registrados, identificados ni vacunados. Además, no tenía licencia ni seguro obligatorio e incumplía las exigencias en cuanto al recinto de seguridad en el que vivían, según apuntó el primer edil.

El caso es que Josefa, según sus vecinos, tenía relación con los canes en cuestión, porque salía a pasear con frecuencia y coincidía con los canes. "Lo del martes fue una fatalidad. Igual se asustaron los cachorros al verla con un palo", elucubraba este lunes José Tomás, otro residente en El Paraje.

Se da la circunstancia de que otros dos perros del dueño de los cachorros que mataron a una mujer en Alguazas se escaparon de la propiedad solo 72 horas después del ataque mortal, tal y como alertaron los vecinos. Estos animales son madre y hermano de los dos cachorros que el martes mordieron a Josefa.

Lo canes, en cuarentena

Dado que la familia de la víctima va a denunciar, los perros pasarán a disposición del juzgado, que decidirá qué hacer con ellos. Por tanto, los animales permanecerán en cuarentena hasta que las diligencias estén más avanzadas y la autoridad decida sobre su destino: entonces determinará si es preciso sacrificarlos o no, ya que no siempre se da esa orden.

El propietario de los canes no se encontraba en su domicilio en el momento del ataque. Los animales mordieron a la mujer en todo su cuerpo, especialmente en las extremidades superiores, donde le produjeron desgarros que acabaron siendo fatales. Los sanitarios que acudieron en una ambulancia no pudieron acercarse a Josefa hasta que allegados del dueño de los canes se presentaron y lograron calmarlos. Las exequias por el alma de Josefa tuvieron lugar este fin de semana en su pueblo.

El ataque en Alguazas se produjo solo días después de que una joven de 27 años muriese en Zamora tras ser atacada por cinco perros de pastoreo.