La Región de Murcia ha sido escenario de un suceso similar al acontecido hace unos días en Zamora, donde una joven de 27 años perdía la vida atacada por una jauría. Josefa, una mujer de 96 años vecina del municipio de Alguazas, ha fallecido en el hospital Morales Meseguer este fin de semana a consecuencia de las graves mordeduras que le propinaron el pasado martes dos perros que la atacaron en la zona denominada El Paraje, indican fuentes municipales y policiales.

Según fuentes cercanas al caso, los dos animales se encontraban en el interior de una propiedad próxima a la vivienda de la víctima, aunque lograron salir por sus propios medios y se abalanzaron sobre la señora, que comenzó a gritar para pedir ayuda. El propietario de los canes no se encontraba en su domicilio en el momento del ataque. Los animales mordieron a la mujer en todo su cuerpo, especialmente en las extremidades superiores, donde le produjeron desgrarros que acabaron siendo letales. Los sanitarios que acudieron en una ambulancia no pudieron acercarse a Josefa hasta que allegados del dueño de los canes se presentaron y lograron calmarlos.

Aunque la vecina llegó con vida al hospital, no pudo sobreponerse a la gravedad de las lesiones y, tras cuatro días ingresada, falleció. Los restos mortales de la vecina fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se le practicó la autopsia, y ya han sido devueltos a sus familiares. Las exequias por el alma de Josefa, que así se llamaba la malograda mujer, tuvieron lugar este fin de semana en su pueblo.

Sin chip ni papeles

La Guardia Civil, cuerpo competente para asumir la investigación, trata de esclarecer qué tipo de responsabilidad tiene este hombre, el dueño, que podría enfrentarse a cargos por homicidio imprudente.

Sí se prevé que tenga que asumir sanciones administrativas, puestas por el Ayuntamiento, dado que, siempre según las mismas fuentes, los perros no estarían convenientemente registrados ni llevarían el chip, pese a tratarse de una mezcla de razas consideradas potencialmente peligrosas. Los animales se encuentran custodiados en la perrera. No ha trascendido si serán sacrificados.

Según el Consistorio, estos acontecimientos "son inadmisibles y la irresponsabilidad de unas personas en el cumplimiento de las normas sobre la tenencia de animales han provocado un daño que es irreparable", dijo el alcalde, José Gabriel García Bernabé.

"Medidas ejemplares contra los culpables"

Desde el Ayuntamiento de Alguazas se sancionó a los propietarios de los animales y en la instrucción de los expedientes, "se tomarán medidas ejemplares contra los culpables". Fuentes municipales apuntaron que se han abierto diligencias penales por estos hechos en los que tuvo que actuar Policía Local, Guardia Civil y la Asociación Nacional Española de Protección y Rehabilitación Animal (Anerpa).

La Concejalía de Bienestar Animal de Alguazas asegura que estos perros considerados "potencialmente peligrosos" no cumplían con la ordenanza municipal ni con la nueva ley de Bienestar Animal al no tener implantado microchip, no estar actualizadas las vacunas, no estar censados ni tener un seguro de responsabilidad civil, así como licencia para su tenencia.

El pueblo de Alguazas dedicará un minuto de silencio este lunes al mediodía a las puertas del Consistorio en recuerdo de la víctima.