Un hombre de 79 años de edad acababa en el hospital tras ser atacado por un perro en la vía pública en Molina de Segura, indican fuentes policiales y sanitarias.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, sobre las once y cuarto de la noche en la Plaza de la Iglesia del citado municipio de la Vega Media, cuando el vecino se encontraba paseando a su mascota y otro can, que deambulaba sin correa ni dueño, lo atacó. Ambos animales se enzarzaron en una pelea y el hombre actuó para intentar separarlos. Fue entonces cuando el perro al que no conocía le mordió en ambas manos. En una de ellas, con muchísima fuerza: le causó heridas graves. "Casi le arranca la mano", lamentaban testigos.

Al lugar se movilizaron dos patrullas de la Policía Local de Molina de Segura, así como una ambulancia medicalizada, cuyos sanitarios atendieron in situ al herido para acabar trasladándolo al Morales Meseguer de Murcia. Afortunadamente, el hombre no llegó a perder la conciencia.

El animal, que iba suelto, escapó y los agentes no lograron interceptarlo. No obstante, la labor policial continúa en marcha. Los municipales se han entrevistado con vecinos de la zona, para ver si alguien conoce a los propietarios del can. También han pedido colaboración ciudadana para dar con ellos. De momento, sin éxito.

Interesa localizar al propietario de este perro 🐕 que el martes por la noche deambulaba suelto por plaza de la Iglesia y causó heridas a una persona.

Cualquier información, por privado por favor. pic.twitter.com/q9w6ZrtVm6 — Policia Local Molina de Segura (@MolinaPolicia) 22 de junio de 2023

Medidas de seguridad

Aunque en este caso en concreto no ha trascendido la raza del can, la presencia de animales agresivos o considerados peligrosos en lugares o espacios públicos requiere que la persona que se encargue de ellos lleve consigo la citada licencia administrativa. Asimismo, hay que cumplir estas medidas de seguridad:

1) Los perros potencialmente peligrosos deben llevar obligatoriamente bozal apropiado a las características de cada animal.

2) Los animales peligrosos deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de 2 metros, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.

3) Los animales potencialmente peligrosos que se encuentren en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados (a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares).

4) Los criadores, adiestradores y comerciantes de animales potencialmente peligrosos habrán de disponer de instalaciones y medios adecuados para su tenencia.

5) La sustracción o pérdida del animal habrá de ser comunicada por su titular al responsable del Registro Municipal de animales potencialmente peligrosos en el plazo máximo de 48 horas desde que tenga conocimiento de esos hechos.

6) Todos los perros potencialmente peligrosos deberán estar identificados mediante microchip.