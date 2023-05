Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, se autolesionó este jueves con una cuchilla para evitar ser deportado a su país desde el aeropuerto de Corvera, en Murcia, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las diez y media de la mañana, a pie de avión, cuando el varón sacó un instrumento cortante con el cual comenzó a herirse a sí mismo.

Los agentes de la Policía Nacional, cuerpo con competencias exclusivas en Extranjería, que se encontraban custodiando a este y a otros migrantes sin papeles que iban a ser subidos al avión alertaron a Emergencias. Al lugar se desplazó una ambulancia no asistencial, cuyos sanitarios atendieron al herido, cuya vida, afortunadamente, no peligraba.

Fuentes policiales aseguraron que, tras lo sucedido, todas las deportaciones previstas para este jueves desde Murcia se realizaron. Asimismo, apuntaron que es común que extranjeros que no desean marcharse de España ofrezcan cierta resistencia a ser subidos en el avión.

Rumbo a Madrid

El vuelo que salió de Corvera, en concreto, se dirigía a Madrid. Los extranjeros viajan en todo momento acompañados de policías nacionales, que los custodian. Cuando llegan a la capital de España, son introducidos en otro avión, rumbo a su país de origen, o internados de forma provisional en un centro, hasta que sale otro vuelo.

Cabe recordar que las deportaciones de extranjeros en situación irregular no dependen solo de la voluntad de España, sino que es preciso que el país receptor lo acepte y que acredite que las personas devueltas son ciudadanos totalmente identificados. Cuando no es posible deportarlos, los inmigrantes quedan libres: no se les acusa de delito alguno, solo de la entrega irregular al territorio nacional.

En febrero de este año, España reanudaba las deportaciones de migrantes a Senegal con un vuelo Madrid-Dakar. Diversas organizaciones humanitarias llevan años mostrando de forma reiterada su oposición a este tipo de prácticas, ya que tienen claro que "ningún ser humano es ilegal".