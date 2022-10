La Policía Nacional busca a un individuo por una agresión sexual a punta de navaja a una joven en el barrio del Carmen, en Murcia, indican fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y media de la madrugada de este domingo, cuando la chica se disponía a coger el coche y fue abordada por un sujeto, al que no conocía de nada, el cual la amenazó, arma blanca en mano. El hombre, detalló, llegó a introducirse en el interior del automóvil. Acto seguido, el desconocido obligó a la mujer, intimidándola con el arma, a que lo masturbase. Tras hacerlo, echó a correr.

Aunque la agresión tuvo lugar en una zona habitualmente concurrida, junto a un supermercado y una farmacia, al ser de madrugada no había nadie en la calle que pudiese auxiliar a la víctima. La mujer, tras huir el atacante, llamó a su madre para contarle lo sucedido y fue la progenitoria quien telefoneó a Emergencias. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Murcia, que se entrevistaron con la víctima, la cual, afortunadamente, no tenía lesiones físicas. No obstante, se movilizó a una ambulancia, para dar a la víctima, que se encontraba muy nerviosa, asistencia sanitaria.

El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Los investigadores mirarán las cámaras de seguridad de la zona, para ver si alguna ha captado al agresor. La investigación se encuentra en marcha y también se intenta averiguar si hay algún testigo de lo sucedido. La víctima ha proporcionado una descricpión del sospechoso: sería joven, veinteañero, según sus cálculos, y, por sus rasgos, de origen magrebí. Cuando sea capturado, será llevado al Juzgado de Guardia por un delito de agresión sexual.