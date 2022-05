“La única motivación" del asesinato de Abarán "fue calmar su gran apetito sexual con su tía abuela”, subraya la Fiscalía

“No estamos juzgando aquí la orientación sexual de Joaquín, que a Joaquín le gusten las ancianas”, apuntaba este lunes el fiscal, Diego Francisco Molina, que puso el acento en que la clave está en “cómo enfoca” las relaciones el acusado de asesinar a cuchilladas a su tía abuela, Maruja, en Abarán hace tres años. Y es que al procesado, subrayó el representante del Ministerio Público, “si cuenta con el consentimiento de la otra parte o no le importa”. “Lo relevante es el trato de perversión depravado, obsesivo”, hizo hincapié. Pablo Martínez, abogado de Joaquín, por su parte, insistió en que "no hay pruebas" de la culpabilidad del sobrino nieto. "Ustedes no están juzgando la conducta sexual de Joaquín", precisó el defensor, "se está juzgando un homicidio, no todo lo demás".

Arranca el juicio del asesinato de la octogenaria de Abarán: "Me gustan las viejas" Joaquín G. V., para el que la Fiscalía pide la prisión permanente revisable, “siempre busca su placer, no le importa lo que pueda hacer a otras mujeres”, remarcó el fiscal, que recordó que el procesado admitió haber enviado a otra vecina, Viqui, mensajes en los que describía de forma explícita cómo había violado a Maruja, y que, según él, lo hizo como una “fanfarronada”. “Cuando interrogué a Joaquín, dijo una cosa que a mí me dio miedo: dijo ‘yo habría hecho cualquier cosa por follar con Viqui’”, destacó Molina, que se preguntó “dónde está el orgullo en describir la violación de una anciana”. Una vez que se halló el cadáver de la octogenaria, hay más mensajes escritos por Joaquín, los cuales “son más propios de un asesino que de alguien que acaba de perder asesinada a su tía abuela”, subrayó el fiscal al respecto. El acusado de violar y matar a su tía en Abarán se enfrenta a prisión permanente revisable Tal y como se expresa Joaquín, “de manera indirecta está confesando el asesinato de su tía”. Por ejemplo, “en vez de decir quién habrá sido, empieza a hablar de huellas, de gotas de semen en el sofá... ni un solo comentario diciendo qué habrá sucedido”. “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, manifestó el fiscal, que tiene claro que el ADN de varón que apareció en el cadáver de Maruja fue una contaminación, ya que al cadáver no se le pusieron guantes en las manos, al pensarse al principio que se trataba de una muerte natural. “Cuando interrogué a Joaquín, dijo una cosa que a mí me dio miedo. Dijo: ‘yo habría hecho cualquier cosa por follar con Viqui’” “Este señor estaba obsesionado con Maruja y ella ya no le permitía la entrada en la casa”, remarcó Molina, que descarta el robo, entre otras cosas porque “en la casa había 3.000 euros en un lugar visible, no se los llevaron” y “cuando se entra a robar en una casa, se revuelve todo”. De este crimen, “la única motivación fue calmar su gran apetito sexual con su tía abuela Maruja”, resalta el fiscal, al tiempo que apunta que el cadáver se encuentra “junto a la cama” y que “a la única persona a la que tenía pánico Maruja” era a su sobrino nieto. El cual, según el Ministerio Público, cogió las llaves que guardaba su madre, fue de noche a casa de la octogenaria, le puso un arma blanca en el cuello para obligarla a ir al dormitorio, donde pretendía agredirla sexualmente, y acabó matándola a cuchilladas. Por su parte, el abogado de Joaquín, Pablo Martínez, comenzó indicando que no han presentado pruebas dudosas hechas por un perito que está investigado por precisamente ser un falso perito. "Joaquín es inocente", insistió su letrado, "apelo a su conciencia". "Tengo la sensación de que en algún momento se ha perdido el equilibrio, en cuanto a yo tenía que demostrar la inocencia de Joaquín. Se le ha investigado muchísimo: a quien no se le ha investigado es al resto del mundo", aseveró. Martínez lamentó que se haya estado "medio juicio" hablando sobre la conducta sexual del sobrino, y recordó que ver porno no es delito. "El forense dijo que Joaquín no es capaz de hacer ese delito", manifestó el letrado, a lo que añadió que "el fiscal ha intentado manipular sus conciencias, el sentido del juicio: no es si envió un WhatsApp o veía porno, es si mató a una persona". "El señor fiscal aquí ha hecho el juicio de la violación", remarcó el abogado, para recordar que la causa por agresión sexual está separada del caso por el asesinato. "La única prueba que existe sobre ese supuesto hecho, que ustedes no tienen que juzgar, son los WhatsApp con Victoria", resaltó al respecto, "déjenlo para un tribunal profesional". Porno, mecánica y Abascal El primer día que declaró en la Audiencia, Joaquín G. V. sostuvo que tenía coartada, porque, cuando mataron a Maruja, él estaba en su casa, con su teléfono, viendo porno constantemente, además de vídeos del líder de Vox, Santiago Abascal. Y que el rastro digital, subrayó, lo sitúa con sus padres. El fiscal tiene claro, no obstante, que el crimen se cometió de noche, y que el sobrino pudo salir perfectamente del domicilio familiar, llegar en dos minutos a casa de la octogenaria y acabar con su vida. "Solía ver vídeos porno, vídeos de mecánica y entrevistas con políticos", apuntó el procesado, sobre su actividad en Internet. El fiscal, en la primera sesión del juicio, fue leyendo su rastro digital y reveló que buscó contactos gais en Molina y en Hellín, que fue entrando en Facebook y que llegó a llamar a una ex. Sobre los periodos sin actividad en el teléfono, reiteró que estaba viendo el debate en la tele. La última búsqueda del día, ya en su cuarto, una entrevista a Abascal en Antena 3. "¿Por qué buscó esa entrevista en Google?", quiso saber Molina. "Curiosidad, me gustan los políticos", respondió. "Me pongo a ver porno en mi teléfono móvil, como el que ve un vídeo de mecánica. No hay ningún delito en ver porno", sentenció Joaquín, que hizo hincapié en que "nadie, solo yo" cogía su móvil. "No salí de casa de mis padres, mi teléfono lo corrobora", aseveró.