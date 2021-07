Cuatro años de prisión por ser autora de un delito de asesinato en grado de tentativa. Es la pena a la que la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a la joven María Fernanda V. S., que trató de matar a su madre tirándola por las escaleras en su casa de la localidad murciana de Torreagüera.

Según se establece en la sentencia, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, cuando salga de la cárcel no podrá acercarse a menos de 300 metros de su víctima durante un periodo de cuatro años más. Se aplica la atenuante de drogadicción, pues la condenada era adicta al alcohol y a la droga, como admitió. Dado que la progenitora nada reclama a su hija, y no se presentó como acusación particular en el juicio, el tribunal no fija indemnización alguna. El día de la vista oral, tras declarar María Fernanda y admitir su culpa, su madre, Carmen, presente en los juzgados, se fundió con ella en un abrazo. Ambas se echaron a llorar.

No solo fue el empujón por las escaleras, que mandó a Carmen al hospital: son los mensajes de WhatsApp que la chica mandaba a su progenitora. ‘Muérete ya, cómo te odio, no voy a parar hasta que no te mate’ son algunos de los textos que le envió. ‘Te tenías que haber muerto tú en vez de mi padre’, llegó a decirle.

Aunque Carmen no quiso emprender acciones legales contra su hija («ella no llegó bien, estuvo toda la noche de fiesta», explicó al tribunal), la Fiscalía sí la acusó y llegó a pedir para la chica once años de cárcel. En virtud de un acuerdo, la petición se quedó en cuatro años entre rejas, que es la pena que le ha impuesto la Sección Tercera de la Audiencia.