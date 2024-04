Dos años de prisión por robar 150.000 euros de seis cajeros, dos de ellos de la Región, con camiones grúa

La sección VII de la Audiencia en Elche juzga a una banda criminal organizada a la que se imputa seis robos de cajeros bancarios (a los que hay que sumar otros tres no consumados), para lo cual utilizaba camiones grúa previamente sustraídos. Es un asunto donde solo se dilucida exclusivamente la responsabilidad civil porque los cuatro acusados admiten los hechos y han aceptado penas de dos años de prisión para cada uno por cuatro delitos: integración en grupo criminal (tres meses de cárcel), robo con fuerza en las cosas (18 meses), delito de falsedad en documento oficial (tres meses) y robo continuado de uso de vehículo a motor (multa de 360 euros).

La Fiscalía, que no se opone a que las penas queden en suspenso, es decir a que no ingresen en prisión, ha tenido en cuenta dos atenuantes para esta sensible rebaja: dilaciones indebidas y reparación parcial del daño. Se discute el pago de los 122.000 euros de desperfectos que causaron en entidades y vehículos robados y los 150.000 euros del valor de lo sustraído en los cajeros. Si tenemos en cuenta que pusieron una fianza para quedar en libertad de 90.000 euros hasta la fecha del juicio y se les decomisó otros 61.000 euros, la discusión en el juicio parece casi menor comparado con la alarma social que generaron a lo largo del primer semestre de 2019 y hasta su detención por la Guardia Civil.

Grupo criminal

Los acusados son albaneses y utilizaban varias identidades falsas, hasta cuatro, para moverse, aunque residían en Santa Pola y Almoradí. Formaban parte de un grupo criminal que «entre otras actividades delictivas», considera la Fiscalía, se dedicaban a robar cajeros de entidades bancarias, sustrayendo previamente camiones grúa con los que romper los cristales de las entidades, arrastrarlos y llevárselos a algún lugar apartado para reventarlos.

De enero a junio de 2019

El primero de los nueve hechos que le imputan ocurrió en enero de 2019 en un cajero EAC de Pilar de la Horadada, de donde se llevaron 24.000 euros y causaron desperfectos por casi 14.000 euros entre la entidad y los daños al vehículo. Al mes siguiente, el 21 de febrero, repitieron en Altea, en un Cajamar en el que usaron el camión pluma de una empresa de estructuras. No tuvieron fortuna porque, pese a utilizar incluso mazas, no pudieron llevarse el cajero. Causaron daños por 18.500 euros en la entidad y otros 1.600 en el vehículo. Una semana más tarde, tras salir mal el anterior golpe, asaltaron una sucursal de Cajamar en Bélgida (Valencia) con un vehículo sustraído en Novelda tras tirar la carga que llevaba, placas de mármol. Se llevaron 5.000 euros y causaron desperfectos en la sucursal por más de 5.800 euros además de otros 3.800 por los daños y la carga perdida por el camión.

Al mes siguiente, en marzo, camino de un golpe, tuvieron un percance y tuvieron que robar dos camiones, uno tras otro, tras salirse de la carretera con el primero en Librilla (Murcia). Eso no le impidió, con el segundo vehículo, hacerse con un botín en una sucursal de Bankia de la pedanía lorquina de Almendricos que sumó otros 37.300 euros. La nave donde sustrajeron los vehículos presentó casi 900 euros de daños y otros 6.300 euros los dos vehículos que utilizaron.

Urbanizaciones

Al mes siguiente, el 16 de abril de 2019 en un Global Caja de Molina de Segura, robaron un cajero que tenía en su interior 21.000 euros con una eslinga de amarre atada a un camión. Los daños superaron los 23.000 euros. El 8 de mayo sustrajeron en Elche un camión que les sirvió para robar el cajero de una empresa en la urbanización Montefaro, en Santa Pola, con 15.500 euros. Hubo otros 18.000 euros de desperfectos más los 7.700 euros de reparación del vehículo y de la empresa donde se sustrajo. El 10 de junio asaltaron otro Cajamar de la localidad de Llanera de Ranes (Valencia), donde no consiguieron su propósito con un camión grúa sustraído horas antes. Los daños a la sucursal no están tasados, solo los 192 euros del camión.

Frustrado

Tras el asalto frustrado repitieron tres días más tarde en un Sabadell de Camps del Río (Murcia) donde tampoco lograron llevarse el cajero pese a destrozar las cristaleras (248 euros de desperfectos). El tercero de los asaltos de junio, tras los dos anteriores frustrados, sí fue exitoso. En esta ocasión de nuevo en la Región de Murcia, en una sucursal de Bankia de la pedanía caravaqueña de Archivel y con otro camión pluma. Casi 48.000 euros de botín y daños por 18.000 euros entre entidad y vehículo.

Además, la investigación determinó que robaban matrículas de otros vehículos para pasar desapercibidos en las localidades de Santomera, Adzeneta de Albaida o la partida de El Mundamiento, entre Almoradí y Catral. Cayeron el 14 de junio, seis meses después del primer asalto que reconocen. Vivían en una urbanización de Gran Alacant, en Santa Pola y en la citada partida de la Vega Baja. Se les incautaron radiales, eslingas de arrastre, bidones de combustible, hachas, gatos hidráulicos, guantes, gorros, chalecos, mazos, patas de cabra,...

