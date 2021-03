La joven María Fernanda V. S. se sentaba este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial acusada de intentar matar a su madre tirándola por las escaleras en Murcia.

En su declaración, admitió lo que había hecho, en una vivienda de Torreagüera, en otoño de 2019, pero aseguró que no pretendía matar a la mujer. “Se me fue la cabeza, llegué a mi casa en mal estado”, dijo. También reconoció que había mandado antes mensajes a su progenitora en los que le decía que ojalá se muriese.

En esos tiempos, ella estaba “siendo tratada de psicosis” y consumía, admitió, “cocaína, alcohol y marihuana”. Cuando tiró a su madre por las escaleras, estaba influenciada por estas sustancias, aseguró.

La joven, defendida por el abogado Melecio Castaño, afirmó que ahora mismo, durante su estancia en prisión provisional, está en tratamiento para dejar las drogas y el alcohol.

La Fiscalía acusaba a la chica (pedía para ella once años de cárcel), aunque no había acusación particular. La madre, Carmen S. R., también compareció, en calidad de testigo, y explicó de su hija que “ella no llegó bien, estuvo toda la noche de fiesta”.

“Me dijo que se iba a acostar, eran ya las ocho de la mañana, y ella dijo ‘vente para abajo, que vamos a hablar’. Estábamos arriba, que es donde tenemos las habitaciones”, relató la mujer. “Yo inicié los pasos para bajar, sentí el empujón por la espalda, caí al recibidor de la puerta y ella corriendo bajó. Entonces llamó ya la ambulancia y llamó a mi hermano”, manifestó.

Sobre los mensajes amenazantes que la joven le dedicaba, la vecina lo achacó al consumo de sustancias, pues “ella iba a peor”. E insistió en que “ella fue la que llamó al 112 y se vino en la ambulancia conmigo”. Al término de la declaración de la mujer, madre e hija se fundieron en un emotivo abrazo y ambas lloraron.