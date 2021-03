En el día en el que se cumplen 14 años de la desaparición de Yéremi Vargas -este miércoles 10 de marzo-, mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar en Vecindario, su familia mantiene puesta su esperanza en la reapertura del caso. La madre de Yéremi, Ithaisa Suárez, la madre del menor, ha escrito una carta en sus redes sociales recordando a su hijo y reclamando que se reabra la investigación.

"Y llega nuevamente otro año más sin Yeremi. Otro año para recordar aquel día que le vimos por última vez lleno de vida y salud. Sólo con 7 años, jugando inocentemente. Recuerdo cómo si fuera ayer verlo con el cubo amarillo y un palo jugando entre hierbas en el solar. Con el almuerzo en la mesa. Terribles momentos vivimos cuando mi cuñada dijo Yeremi no está. Han pasado años de dolor de baches, de mucho sufrimiento. Al principio perdidos sin saber, era oír sonar el teléfono y cogerlo con muchas ganas de recibir la verdadera pista... Que con el tiempo ya se fue desvaneciendo, el teléfono sonaba día y noche sin resultados. Amanecía y anochecía y nuestros corazones se rompían cada vez más.", comienza.

"Pasaban años tras años y hemos sobrevivido con el corazón en pedazos. Aunque siempre en la línea de no dejar de buscarlo. No imaginaba lo que nos venía encima desde aquel momento en que bajé a mirar con mi madre y vi el cubo en la parte de atrás del solar. Presentía que algo muy malo le había pasado y en mi interior más profundo pensé que no lo volvería a ver. Era lo último que le vi en las manos y estaba ahí donde Yeremi caminando sólo no llegaría ya que no se alejaba de nosotros. Mientras le buscábamos en los primeros momentos nuestras miradas lo decían todo. Nos repartimos por todos lados, fue todo muy rápido. Nuestra vida cambió por completo en unos segundos y el peor perjudicado Yeremi, que era un niño feliz", prosigue.

"Que agradecía y disfrutaba de cada segundo de su vida. Con muchas ilusiones y ganas de vivir, truncadas, por un ser horroroso, por lo que ahora estamos luchando para hacer justicia. Nada podrá devolvernos a Yeremi, pero si espero hacer justicia, sobre todo encontrarlo. No es justo que le arrebataran su vida, con 7 años no es justo y siento impotencia de no poder hacer más. Nadie está preparado para esto. Nadie piensa que le va a pasar. Son las noticias que vemos en el telediario que se ven lejanas, pero que nunca creemos que nos va a tocar. No hay consuelo para lo que estamos pasando. Pero si hay algo que tenemos claro y es que no vamos a parar hasta el final. Que quizás esté ya muy cerca.", finaliza Ithaisa Suárez en el escrito publicado en sus redes sociales.