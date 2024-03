Por qué el horario de verano es el más perjudicial para la salud: "Deja huellas en el desarrollo del niño"

El horario de verano no es necesariamente el que más gusta a la población. "Lo que más le gusta a la gente es el verano, no el horario de verano. Lo que no sabe la gente es que; si el horario de verano se mantuviera todo el año, en invierno no saldría el sol hasta las 9.30 de la mañana", apunta Carla Estivill, especialista en sueño y ritmos biológicos, directora de la Clínica del Sueño Estivill y experta del grupo Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society.

España pasará al horario de verano en la madrugada de este sábado 30 de marzo al domingo 31 de marzo. A las 2 serán las 3. Tanto Estivill como otros expertos advierten de que el horario de verano es más perjudicial para la salud e insisten en que las elecciones europeas del próximo junio son el momento idóneo para que los partidos incorporen la eliminación del cambio de hora en sus programas y que este sea ya una realidad en 2026. "Tendríamos dos años por delante para planificar su eliminación", sostiene Estivill.

"En verano, al hacerse oscuro más tarde, nos vamos a dormir más tarde, pero al día siguiente tenemos que levantarnos a la misma hora. Es una privación de sueño" Carla Estivill — Especialista en sueño y ritmos biológicos

Estivill insiste en que el horario de nuestros hábitos debería aproximarse "lo máximo posible" al horario de la luz natural porque es lo que "regula" nuestros ritmos biológicos. "En verano, al hacerse oscuro más tarde, nos vamos a dormir más tarde, pero al día siguiente tenemos que levantarnos a la misma hora. Es una privación de sueño", señala esta doctora, que destaca que dormir menos repercute en la salud. "Causa somnolencia, irritabilidad, mala atención de los estudiantes, así como repercusiones a largo plazo a nivel metabólico, como obesidad o diabetes", asegura.

Es un "sinsentido"

Para el pediatra Gonzalo Pin, coordinador del grupo de sueño de la Asociación Española de Pediatría, el cambio horario es un "sinsentido". "Cada día tenemos más datos de que no es inocuo para la salud", explica. El niño tiene un "cerebro en desarrollo" que está dirigido por un "reloj biológico". "Unas 20.000 células del cerebro coordinan millones de células del organismo. Este cambio brusco de hora y, sobre todo alejarnos del horario que nos corresponde [el de invierno] afecta al desarrollo del niño", añade Pin.

El ser humano, prosigue, ha estado "siempre" en sintonía con su "reloj interno de la luz-oscuridad". "Todas nuestras células están diseñadas para actuar en sincronía con ese medio ambiente. Romper esta armonía causa en el niño una situación de 'jet lag' continuo", asegura. Según este pediatra, si bien antes se creía que "en tres o cuatro días" todo volvía a su sitio, cada vez hay más evidencia científica de que estos cambios "dejan huellas en el desarrollo".

"Con el cambio horario, el niño pierde apetito, está más irritable y tiene más dificultades de aprendizaje. Es como un 'jet lag' continuo" Gonzalo Pin — Coordinador del grupo de sueño de la Asociación Española de Pediatría

Así, con el cambio horario, el niño "pierde apetito, está más irritable y tiene más dificultades de aprendizaje" pero, además, padece más "pobreza de tiempo" y "dificultades de ocio". "El horario de verano es el menos bueno y no es el que más nos gusta. Existe una mala información. El horario con el que estamos conectados es el de invierno, que es el que nos conecta con los cambios reales del medio ambiente", explica Pin, quien además apunta a que España está "fuera de su huso horario desde la Segunda Guerra Mundial". Desde 1940, España se encuentra en el horario central europeo (GMT+1), el mismo que Alemania o Francia, y no en el occidental que le corresponde, como Portugal o Reino Unido.

Por su parte, Estivill hace hincapié en que las elecciones europeas de junio son una "buena oportunidad" para hacer realidad la eliminación del cambio horario. "No solo no supone un ahorro energético, sino que implica perturbaciones en la salud de los ciudadanos. La semana posterior siempre hay más gente en las urgencias y más eventos cardiovasculares. Son motivos suficientes para eliminar el cambio de hora", insiste.

Esta es la idea que respalda también Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, que insiste en que apunta a que el tiempo es un "recurso cada vez más escaso y desigual". "El 20% de los ciudadanos europeos y el 34% de las mujeres con hijos sufren pobreza de tiempo. Las consecuencias de la pobreza y la desigualdad del tiempo son de gran alcance y afectan tanto al bienestar individual como a la cohesión social. Por eso, debería salvaguardarse y fomentar el derecho de la ciudadanía europea al tiempo", recoge un comunicado enviado hace unos días para volver a reclamar la eliminación del cambio de hora.