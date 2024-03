La sanidad privada saca pecho: "El sistema sanitario público está agotado y los pacientes salen expulsados"

El sector privado de la salud saca pecho de su aportación a la economía española. Lo hace mediante el informe 'Monitor de la Actividad Empresarial' que este miércoles ha presentado en Madrid el presidente de la Fundación IDIS, el doctor Juan Abarca. Arropado por distintas organizaciones sectoriales, lanzó datos como que el gasto sanitario alcanzó en 2021 el 10,4% del PIB y, de ese porcentaje, al menos el 3,1% es de origen privado. Pero además, el también presidente del Grupo HM Hospitales, trasladó varios mensajes: "El sistema sanitario público está agotado y los pacientes salen expulsados", afirmó. También se dirigió a la ministra de Sanidad, Mónica García: "La ministra se ha dejado la ideología a un lado, y es de agradecer. Cuando subió al cargo todos estábamos muy temerosos, teniendo en cuenta sus antecedentes", señaló.

Con la franqueza que le caracteriza, el también presidente del Grupo HM Hospitales no escatimó ningún tema de actualidad sanitaria con motivo de la presentación del informe 'Monitor de la Actividad Empresarial en el Sector sanitario Español', un complejo trabajo, dijo, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS). Un acto en el que estuvo arropado por algunos de los representantes del sector como Josune Méndez de Cruz, secretaria general de AESTE (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia); Carlos Rus, presidente de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) o Juan Yermo, director general de Farmaindustria.

Un sector clave

El sector sanitario es uno de los pilares clave de la economía española, a la que aporta el 10,4% del Producto Interior Bruto, muy próximo al del turismo, comenzó señalando Abarca. De ese porcentaje, al menos el 3,1%, es de origen privado, reseñó. Los datos extraídos del informe indican, por ejemplo, que la iniciativa privada en el sector salud trasciende a otros sectores como el económico (entre el 54% y el 58% del gasto sanitario total precisa de la colaboración público-privada), el del empleo (el sector agrupa a más de un millón de asalariados en nuestro país, lo que le hace ser uno de los principales generadores e impulsores de empleo) o el de la industria, investigación e innovación (donde 1 de cada 5 euros invertidos en i+D por las empresas son aportados por el sector farmacéutico).

En un país con 12 millones de asegurados, donde el 86% de los ensayos clínicos son financiados por fondos privados, donde más de la mitad de los hospitales son, también, privados -en los que se realiza el 31% de las cirugías y entran el 24% de las Urgencias- el presidente de la Fundación IDIS aseguró: "Los conciertos pueden ser evitables, pero no hay sistema de salud sin colaboración público-privada. Son vasos comunicantes".

Mensaje a la ministra

Y se dirigió directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García. "La ministra se ha dejado la ideología a un lado, y es de agradecer. Cuando subió al cargo todos estábamos muy temerosos, teniendo en cuenta sus antecedentes. IDIS intenta integrar el mejor sistema sanitario, nos da lo mismo quien esté al cargo, sin el posicionamiento es centrado. Si quieres dar soluciones a los pacientes tienes que contar con la sanidad privada, porque el sistema sanitario público está agotado y los pacientes salen expulsados para buscar alternativas", ha afirmado.

Centros asistenciales y residenciales, compañías farmacéuticas, de tecnología y aseguradoras o farmacias constituyen este ecosistema de salud al que aludió el presidente de la Fundación IDIS, que puso en valor lo que supone para el país la actividad privada en un sector tan diverso como el sanitario y su normalización dentro del propio sistema de salud.

Los seguros de salud

Luis Miguel Ábalos, secretario general de UNESPA, presumió de cómo cada vez más españoles contratan un seguro de salud. El sector cerró 2023 con una facturación de 11.238 millones de euros y ya es el seguro más demandado por los españoles, casi igual que el de los automóviles. En España, hay 12 millones de personas que han contratado un seguro privado que, apuntó Ábalos, "ni es solo para jóvenes, ni expulsa a las personas cuando tienen una edad. Además, es muy accesible", aseguró.

En España se paga, de media, 60 euros por un seguro de salud mientras en países como Alemania, la póliza cuesta 400

Tan accesible que, ha precisado el doctor Juan Abarca, en España se pagan, de media, 60 euros, mientras en países como Alemania, la póliza cuesta 400. En ese sentido, preguntado por las reclamaciones de los médicos privados sobre las tarifas desfasadas que les pagan las aseguradoras, el presidente de la Fundación IDIS dijo: "Yo también quiero ganar más. La tarta es la que es. Además, no es verdad (las bajas tarifas). No quiero decir que no haya casos concretos, pero hay oportunismo de ciertos médicos para sacar tajada de esto porque lo mejor es ganar más. Es verdad, es escandaloso, en mis hospitales amenazan constantemente con ese problema, no solo los médicos de las aseguradoras", añadió.

El informe

Ya sobre los datos que contiene el informe, que se ha realizado con indicadores creados por su relación en cinco áreas de estudio con impacto en 11 ministerios, la directora general de la Fundación IDIS desglosó algunos como que la gestión de hospitales privados generó en 2022 un volumen de negocio de 12.400 millones de euros, un incremento del 5,5% respecto a 2021, siendo un 0,9% del PIB y se vio favorecida por la ampliación de la oferta y la mayor demanda de servicios privados.

Por otro lado, la facturación de las oficinas de farmacia en 2022 superó los 10.7688 millones de euros o el mercado de transporte sanitario tuvo una facturación ese año de 1.550 millones de euros, un aumento del 4% respecto a 2021, un 0,2% del PIB. Además, se resaltó, a facturación del sector de empresas gestoras de residencias para la tercera edad experimentó un crecimiento del 1% en 2021 hasta situarse en 4.600 millones de euros, un 0,38% del PIB.

Las empresas biotecnológicas aumentaron un 8% su facturación hasta los 13.038 millones de euros

El documento analiza, también, la facturación de los sectores de impacto indirecto y ha contabilizado las siguientes industrias: la farmacéutica es uno de los sectores con mayor peso en la economía española, llegando a generar ingresos por valor de 20.000 millones de euros, siendo 1,48% del PIB en 2021.

Por otro lado, en 2021 las empresas biotecnológicas aumentaron un 8% su facturación hasta los 13.038 millones de euros y la facturación agregada de las empresas fabricantes de gases industriales y medicinales en el mercado español registró un fuerte crecimiento en 2022, en un contexto de aumento de la demanda de algunos de los principales sectores de clientes e incremento de precios, se apunta. Así, el valor del mercado se situó en 1.870 millones de euros, un 20,9% más que en 2021.

El documento revela, finalmente, que el conjunto de los diferentes tipos de efectos que provocan las actividades de las empresas del sector sanitario en la cadena productiva permiten determinar el impacto total que tienen sobre el PIB. Realizando la suma total de las partidas, concluye, la facturación total del sector sanitario privado indirecto y directo alcanza los 75.134 millones, lo que supone un 5,58% del PIB Español.