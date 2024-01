Cehegín vivirá una jornada muy especial el próximo día 3 de febrero, ya que celebra el evento más esperado por todos sus socios y aficionados, la gala que cada año congrega a las personalidades más relevantes del mundo del toro, y que nos consolida como uno de los clubes taurinos de referencia en la Región de Murcia.

Dicho evento, que estará conducido por el presentador Antonio José Lázaro, comenzará a las 14.00 horas en los salones cehegineros La Muleta. El premio Morisco que en esta edición ha recaído en el torero ceheginero, Pepín Liria. Morisco fue el primer toro que se lidió en el coso ceheginero de D. Pepe Navarro, en su corrida inaugural del año 1901. La escultura, creada por el artista plástico Nicolás de Maya, es una auténtica obra de arte, siendo el galardón más importante de la gala, patrocinado por el Ayuntamiento de Cehegín.

El resto de premiados de este año son Socio de Honor: José Antonio Camacho: Distinción especial comocirujano taurino: Doctor Ricardo Robles; Premio Nicolás de Maya: Fundación Cante de las Minas; Matador Revelación: Borja Jiménez. Novillero Revelación: Samuel Navalón. Mejor trayectoriaprofesional: José Chacón; Mención especial a su trayectoria empresarial: Juan Reverte. Premio Felipe de Paco: Pascual Rodríguez (a título póstumo). Mejor labor como Delegado Gubernativo: Pedro Sánchez; Aficionados ejemplares ex aequo: Miguel Muñoz y Leoncio Pallarés.

El presidente del Club Taurino de Cehegín, Pedro Moreno, ha manifestado que “estamos muycontentos de lo bien que se ha quedado la gala este año. Invitamos a todos los aficionados al mundo del toro a que nos acompañen en una jornada que va a ser inolvidable, pues vamos a contar con un elenco de profesionales de cotas muy altas. Queremos dar las gracias a todas las personas y empresas que han puesto su granito de arena para que podamos seguir celebrando este evento con la categoría que merece”.

Los interesados en asistir a esta comida-gala deberán realizar previamente su reserva, contactando con cualquier miembro de la junta directiva del Club Taurino, o bien en la oficina de Seguros Soria, o a través del teléfono 627442366 (Fran).

Pepín Liria, Premio “Morisco 2023”

El matador de toros Pepín Liria será el máximo protagonista de la gala que cada año celebramos desde el Club Taurino de Cehegín, en la que se homenajea a personalidades del mundo del toro, tales como ganaderos, toreros, cuadrillas, médicos o periodistas, entre otros.

Pepín Liria, a quien por abrumadora unanimidad le vamos a otorgar este prestigioso premio, se retiró de los ruedos en 2008 en una emotiva última tarde con „encerrona‟ incluida en su plaza talismán, La Condomina, en Murcia, en la que se colgó el cartel de „No hay billetes‟.

A lo largo de su carrera deja un legado difícil de igualar. Debutó como novillero en Cehegín en 1990, tomando la alternativa tres años después en Murcia, siendo su padrino aquel día José Ortega Cano, actuando como testigo Finito de Córdoba.

Triunfó en las mejores plazas de España y Francia, con toros de ganaderías „duras‟, logrando abrir la „Puerta del Príncipe‟ de Sevilla en 1997. Más de 700 corridas y miles de trofeos en su „haber‟ apuntalan la larga y exitosa carrera del maestro.

Pepín ocupa por derecho un hueco muy importante en la historia de la tauromaquia. El día de su despedida, los cronistas titulaban “Se va el gladiador”, “Vergüenza torera”, “Adiós a un torero honrado”, “El León de Cehegín…”. Se ponía a portagayola en Sevilla, pero también en una plaza portátil de pueblo.Nunca defraudó a nadie. Si toreaba Pepín, se sabía que algo iba a pasar aquella tarde, incluso aunque los toros no embistiesen.

José Antonio Camacho, Socio de Honor

El ex futbolista del Real Madrid y ex seleccionador nacional, José Antonio Camacho, natural delpueblo murciano de Cieza, será nombrado "Socio de Honor‟ del Club Taurino de Cehegín, distinción muy merecida dada su ferviente afición al mundo del toro, la cual ha mostrado siempre sin tapujos ni complejos.

Y es que la relación entre Camacho y los ruedos ha ido más allá de una simple curiosidad. Desde pequeño, iba con su padre a la puerta de la plaza para ver llegar a los toreros que esa tarde iban a actuar en ella. En una entrevista en la revista Aplausos, en 2012, confesó tajantemente que le hubiera gustado ser torero, aunque la vida le tenía preparado un asiento en el Olimpo del Fútbol.

Siempre que ha podido ha acudido a los callejones de las plazas, donde ha compartido burladero con ilustres de la tauromaquia, además de profesionales de otros ámbitos. Siendo seleccionador, cuando España se clasificó para el Mundial de Corea, premió a sus jugadores con un tentadero, organizado por Pepín Liria, y un posterior partido de futbolistas contra toreros.

Fue pregonero de la Feria Taurina de Murcia el año pasado, en la que mostró su amor y respeto por la tauromaquia, donde manifestó que era amigo de toreros y ganaderos, gustándole todos ellos, tanto los de oro como los de plata, los de a pie como los de a caballo.

Dr. Ricardo Robles, distinción especial por su Carrera comocirujano taurino

El cirujano jefe de la Plaza de Toros de Murcia, el doctor Ricardo Robles, será otro de los invitados de honor a la gala que celebramos el día 3 de febrero, al que se le entregará la distinción especial como cirujano taurino por su dilatada e inmaculada carrera en Medicina y, concretamente, en cirugía taurina.

En el gremio se le considera como un ángel de la guarda de los toreros, dadas las numerosas y exitosas intervenciones que ha tenido que llevar con gran cantidad de ellos. Y es que son más de 30 años los que lleva trabajando en la enfermería de La Condomina, además de en plazas como las de Cehegín, Calasparra, Abarán y Yecla.

Robles es licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en 1980.

Fue premio extraordinario de licenciatura. Es doctor en Medicina y Cirugía

Cum Laude, catedrático de Cirugía y jefe de la Unidad de Cirugía Hepática y Biliar de alta complejidad. Además, el presidente de la Región de Murcia, López Mira, le nombró Jefe Regional de Coordinación de Transplantes del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Fundación Cante de las Minas, premio Nicolás de Maya

En el año 2010, echó a andar la Fundación Cante de las Minas, impulsada por el Ayuntamiento de La Unión y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el fin de gestionar mejor su Festival Internacional, que lleva celebrándose desde el año 1961, y su gran Museo, así como impartir la Cátedra Internacional de Flamencología. Esta fundación recibirá el importante premio „Nicolás de Maya‟, por su pasión por el mundo del toro.

En el año 2014 creó el espectáculo „Tauromaquia flamenca‟, para recaudar fondos para la AECC, en el que participó el torero Javier Conde. Según manifestó su presidente por aquel entonces, Francisco Bernabé, “estamos empeñados en cuidar, proteger y promocionar los toros”. Además, en varias ocasiones ha utilizado el patio de caballos de la Plaza de Toros de Albacete para las pruebas selectivas de artistas, de cara a su festival. Y ha concedido su premio „Castillete de Oro‟ a toreros como Pepín Liria, Luis Francisco Esplá, Juan Antonio Ruiz „Espartaco‟, Enrique Ponce y José María Manzanares, entre otros, a periodistastaurinos como José Castillo Abreu, al programa de televisión Tendido Cero e incluso a la Feria Taurina del Arroz de Calasparra.

Borja Jiménez, distinción especial como ;atador revelación

Nacido en Espartinas (Sevilla) en 1992, Borja Jiménez, tutelado desde sus inicios por el ex matador Juan Antonio Ruiz „Espartaco‟, está teniendo una carrera fulgurante, que está sacudiendo al mundo del toro, por lo que le otorgaremos la mención especial como „Torero revelación‟.

Este año, en la Feria de Otoño de Madrid, abrió la puerta grande con una corrida de Victorino Martín, tocando el cielo con los dedos y metiéndose a la más que exigente afición madrileña en el bolsillo. Ha logrado así mismo el premio a la „Mejor faena‟ de la Feria de Zaragoza, con toros de Palha, y dio la vuelta al ruedo en Pamplona con toros de Escolar después de una fuerte petición de oreja que no concedió el presidente de la plaza. Además, quedó a un paso de la final de la Copa Chenel, lo que convierte 2023 en una temporada de ensueño para el sevillano, y que le permitirá entrar en las principales ferias taurinas en 2024, como la de Sevilla, en la que ya abrió la Puerta del Príncipe en 2015 como novillero.

Samuel Navalón, mención especial como Novillero revelación

El novillero de Ayora (Valencia), forjado en la Escuela Taurina de Albacete, recibirá la mención especial como „Novillero revelación‟, dados todos los triunfos logrados la pasada temporada, en la que haacabado en lo más alto del escalafón y ha salido triunfador de todos los certámenes y ferias en las que ha intervenido. Su proyección no conoce límites, como aseguran los entendidos. Tal es así que se ha hechocon numerosos premios este año, entre los que se incluye el prestigioso premio „Algemesí‟.

José Chacón, mención especial como Mejor Torero de Plata

La Mejor trayectoria profesional la otorgamos este año al banderillero José Francisco Borrero Jiménez, conocido popularmente como José Chacón, por su dilatada e inmaculada carrera taurina. El de Coria del Río (Sevilla) ha formado parte de cuadrillas de diestros tan importantes como Sebastián Castella, Morante de la Puebla, Antonio Ferrera y José Tomás, entre otros, y de la gran figura del toreo a caballo Diego Ventura. Acaba de recibir el premio

Mejor hombre de cuadrillas en 2023, que sucede a galardones que ha recibido varias veces, como el de Mejor par de banderillas, Mejor banderillero, Mejor subalterno con el capote‟, Mejor labor de subalterno en feria… En fin, una incontable lista que lo sitúa en un lugar privilegiado.

José Chacón es uno de los toreros de plata más punteros y más apreciados por los aficionados del panorama actual. Este año ha toreado gran cantidad de festejos, con resultado muy positivo en cada una de sus actuaciones. El teléfono no deja de sonarle, atendiendo las llamadas de matadores que quieren verse arropados por su experiencia y eficacia. Para nosotros es un inmenso honor poder contar con este lidiador tan importante.

Juan Reverte, mención especial a Mejor trayectoria empresarial

El empresario y apoderado taurino Juan Reverte, de Lorca, y gerente de Reyma Taurino, recibirá la mención especial a „Mejor trayectoria Empresarial‟. El lorquino tiene una vinculación muy estrecha con la Plaza de Toros de Cehegín, donde ha organizado históricos festejos, como el que dio la alternativa a Alejandro Talavante en 2006. También organizó la alternativa y despedida de los ruedos del torero Antonio José López „El Rubio‟. Entre tanto, fue el empresario de la plaza en el año de su centenario, con encerrona de Pepín Liria, además de un gran mano a mano entre el torero y Morante de la Puebla. La guinda de su idilio con Cehegín fue la creación de la Corrida de la Primavera, que trae anualmente a la localidad a las máximas figuras del torero.

Además ha llevado las riendas de grandes plazas como El Puerto de Santa María, Algeciras, Linares, Lorca, Cieza, Caravaca de la Cruz, Calasparra, Hellín, Vera, y un largo etcétera, que le hacen acreedor de esta más que merecida mención.

Pascual Rodríguez, premio 'Felipe de Paco Calañés' a Título Póstumo

Pascual Rodríguez, ganadero de El Alamar, y padre del banderillero José Manuel Rodríguez y de la novillera sin caballos Verónica Rodríguez, recibirá a título póstumo el premio Felipe de Paco „Calañés‟.

Su relación con el toro es muy estrecha. Llegó a ser empresario de la Plaza de Toros de Inca (Mallorca). Regresó a Cieza, donde fundó la ganadería Toros del Alamar, que pastaba en la finca LaCampana, con su plaza de tientas La Macarena, por la que pasaron cientos de toreros, novilleros y recortadores para tentar, celebrar festivales taurinos o, simplemente, pasar unos días de descanso, dada la amistad que tenían con Pascual.

Llegó a lidiar su reses en las plazas de toros, pero sobre todo proporcionaba éstas para festejos populares y fiestas de todos los clubes taurinos de la región, entre los que se incluye el Club Taurino de Cehegín, que siempre contábamos con el ganadero de El Alamar para celebrar nuestro Día del Socio.

En marzo del pasado año esto no pudo ser: Pascual sufría una trágica cornada por una vaca paridera, causándole la muerte y provocando una triste convulsión en el mundo taurino. ¿Quién no conocía a Pascual? ¿Quién no le pidió alguna vez un favor? Ahí siempre estaba, para todos y para todo.

Pedro Sánchez Ruiz, reconocimiento especial por su Labor de Delegado Gubernativo

Durante más de 30 años, Pedro Sánchez Ruiz ha desarrollado la función de Delegado Gubernativo en la Plaza de Toros de Cehegín. No hay corrida en el coso de don Pepe Navarro en el que Pedro no se encuentre en el callejón, observando cualquier anomalía o irregularidad que pueda producirse, defendiendo los intereses del público y de los profesionales que intervienen en el festejo. Es por ello que desde el club le vamos a hacer este reconocimiento a su labor.

Miguel Muñoz Ibernón y Leoncio Pallarés Navarro, reconocimiento especial como Aficionados ejemplares

Los inseparables e indisolubles Miguel Muñoz Ibernón y Leoncio Pallarés Navarro recibirán el reconocimiento especial como „Aficionados ejemplares‟. Su pasión desmedida por la tauromaquia les trae hasta aquí, y sucede después de mucho leer de toros, mucho viajar a Las Ventas, a la Real Maestranza de Sevilla, Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Málaga, Huelva, Albacete, El Puerto, Toledo, Zaragoza, Valencia. Ni tan siquiera la goyesca de Ronda se les escapó, después de no faltar por supuesto a los festejos de Murcia, Hellín, Abarán, Calasparra, y como no, a los de nuestra plaza, a los de su Cehegín del alma, dónde además se les ve montados en ese vehículo clásico-histórico que es „La Galleta‟ y que Miguel aporta para que la Corte de Honor haga su aparición en el coso, eso sí, siempre con su entrada en el bolsillo. Si ustedesvan a los toros a Cehegín y escuchan el „olé‟ más rotundo y ronco que se pue escuchar en un tendido, ya saben, por ahí está Leo, y seguro que cerca de él estará Miguel conocido como “Pateta”.

Pueden presumir de haber vivido en vivo y en directo indultos históricos como el de Bienvenido por Enrique Ponce en Murcia, el doble indulto en la misma tarde en Murcia de Desordenado por Ponce y de Insípido por Pepín Liria, el de Orgullito por El Juli en Sevilla, entre otros, efemérides tales como la encerrona de Liria en Cehegín para conmemorar el centenario, la de Morante en la goyesca de Ronda, las 4 orejas de Pablo Aguado en Sevilla, las 4 orejas de Ureña en Bilbao, las 3 orejas de Urdiales en Sevilla, varias puertas grandes de varios toreros en Madrid, y un largo etcétera, que les hace de sobra acreedores de este reconocimiento.