Una vez más, Mutxamel se prepara para acoger el Certamen Nacional de Teatro Amateur, un evento que ofrece una experiencia teatral única. Después de la participación de numerosas compañías de todo el país, ahora llega el momento de disfrutar de las cuatro obras finalistas seleccionadas por el jurado.

Desde el viernes 6 de octubre hasta el sábado 14, tanto residentes como visitantes podrán disfrutar de manera gratuita en el Auditorio-Teatro de la Casa de Cultura. Estas cuatro obras se representarán a lo largo de estos días, culminando en la Gala de Entrega de Premios el sábado 21 de octubre, donde se revelará la obra ganadora.

A continuación, compartimos la programación del evento y detalles sobre cada una de las obras que se presentarán. ¡Recuerda que la entrada es completamente gratuita!

Viernes 6 - “El último pensamiento de Ron Carter”

La obra que dará inicio al certamen es "El último pensamiento de Ron Carter," producida por la compañía ilicitana Teatro de la Branda. Esta obra está bajo la dirección de Sonia Sierra y cuenta con las destacadas actuaciones de Alberto Galera y Paco Peraile.

¡Recuerda que la asistencia a las obras teatrales es totalmente gratuita!

La trama se desenvuelve en el corredor de la muerte, donde Ron Carter y su compañero de celda, Billy, comparten sus confidencias, temores y aspiraciones en la última noche de Ron antes de enfrentar la inyección letal. Ambos hombres han sido condenados por sus acciones tras llevar una vida marcada por la desgracia y decisiones lamentables.

A lo largo de unos sesenta minutos, el espectador podrá sumergirse en los pensamientos más profundos y humanos que surgen horas antes de una muerte inminente.

Sábado 7 - “100 metro cuadrados”

Escrita por José Luis Rubio y dirigida por Ildefonso Hernández, esta comedia de la Asociación Cultural Adeshora Teatro narra la historia de Sara. El apartamento que le propusieron a través de la agencia inmobiliaria cumple con todas las especificaciones que ella anhela: un precio asequible, amplitud, luminosidad y unas vistas hermosas.

No obstante, surge un inconveniente que, sin duda, no estaba en sus planes. Lola, la dueña del apartamento, tiene la intención de residir en él hasta el momento de su fallecimiento. Y la historia de Lola será el punto de partida de esta obra, ya que, con más de setenta años de edad, ha superado dos cirugías de corazón y es posible que su vida no se extienda mucho más, especialmente si continúa con sus hábitos diarios de fumar y beber sin restricciones.

Sara opta por tomar la decisión, adquirir la propiedad y ver qué pasa... Y es aquí cuando comienza una serie de eventos que cambiarán el curso de la historia.

Viernes 13 – “Angoixa”

Mariano Lloret, junto con un elenco compuesto por Joana Estruch, Adri Sanz, Sergi Bono y Pepa Rovira, presenta la obra "Angoixa" de la compañía Grup Ambfiteatre. En esta ocasión, la trama se centra en Víctor, quien se ve constantemente acosado por la depresión y la angustia.

Su única válvula de escape se encuentra en la bebida y en la escritura, una actividad a la que se sumerge siempre que desea desconectar de su realidad. Mientras tanto, se las arregla para sobrevivir vendiendo sus obras a grupos teatrales aficionados.

Sin embargo, un día recibe una noticia que transforma radicalmente el rumbo de su vida. A partir de ese momento, Víctor emprende un profundo y doloroso viaje que sacará a la luz la hipocresía que impera en nuestra sociedad y la codicia con la que todos, de una forma u otra, navegan por la vida.

Sábado 14 – “La tortuga de Darwin”

La última de las representaciones teatrales que se llevará a cabo en la novena edición del Certamen Nacional de Teatro Amateur en Mutxamel es "La tortuga de Darwin," una obra escrita por el dramaturgo español Juan Mayorga y producida por la compañía Teatre Circ.

En ella, una anciana arriba a la residencia de un destacado historiador y profesor. Durante su charla, ella le menciona y destaca ciertos equívocos que, en su opinión, el académico ha incluido en su libro. Sin embargo, la enigmática mujer mayor resulta ser ni más ni menos que Harriet, la tortuga que acompañó a Charles Darwin desde las Islas Galápagos en 1836.

Partiendo de esta situación, Harriet y el profesor indagarán sobre sus versiones de la Historia, muy distintas una de otra. Mientras que el personaje del Profesor tiene una visión basada en sus investigaciones, Harriet explica desde sus vivencias.

Sábado 21 – Gala entrega de premios

Una vez que todas las obras hayan sido representadas y los espectadores las hayan disfrutado, el jurado, encabezado por Rafael García Berenguer, Alcalde del Ayuntamiento de Mutxamel, seleccionará a la obra ganadora.

La novena edición del Certamen Nacional de Teatro Amateur en Mutxamel es el evento por excelencia para descubrir nuevas historias. Además, es una excelente manera de compartir arte y cultura.

Para solicitar más información sobre este evento, puedes comunicarte al 965 955 910 o rellenar el formulario de contacto que encuentras aquí.