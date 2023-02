Desde que empezaron las políticas antitabaco en España, el número de fumadores apenas se ha reducido: las últimas cifras del Ministerio de Sanidad hablan de 15 millones de fumadores habituales. Además, cada año mueren 50.000 personas, según la Revista Española de Cardiología. Ante este escenario, la Plataforma para la Reducción de Daños por Tabaquismo propone no descartar del todo posibilidades no tan dañinas como los cigarros electrónicos para intentar evitar las graves consecuencias del tabaco para la salud. Consideran que las leyes están pensadas solo para prevenir o para que la gente deje de fumar y opinan que hay que dar alternativas a aquellos que no pueden dejar de fumar.

La plataforma ha reunido en Madrid a varios expertos para analizar cuáles son las consecuencias del tabaco y para dar respuesta a una pregunta: "¿El vapeo es igual de perjudicial que fumar un cigarrillo?". Su respuesta es clara: "No". Y la sostienen a través de los argumentos de varios científicos internacionales que han participado en la jornada de debates. El cardiólogo Konstantinos Farsalinos plantea que son dos productos totalmente distintos: "El tabaco contiene toxinas que van más allá de la nicotina, y los estudios de los últimos 10 años muestran que el nivel de toxinas de los dispositivos eléctricos es muy inferior a las de los cigarros". El profesor de medicina Brad Rodu va un paso más allá y critica lo que, según su punto de vista, son posiciones extremas: "Se ha propagado el bulo de que el vapeo entre los jóvenes es un gran problema y supone una gran crisis. Pero no es verdad: en 2016 se lanzó una campaña proclamando que el glicerol causaba cáncer, pero esta demostrado que no es cierto". Asegura que en Estados Unidos, gracias al crecimiento de esta alternativa, el tabaquismo se ha reducido sustancialmente entre los adolescentes. Solo para fumadores Ambos coinciden en que estos dispositivos, como el 'snus' -un producto de nicotina que se consume mucho en países como Suecia-, ayudan a los que están enganchados a dejar el tabaco. No es que defiendan el cigarrillo electrónico y no plantean que este se convierta en una práctica generalizada en España, pero sí que lo ven como una solución para los que no consiguen dejar el los cigarrillos. La gran duda es saber qué riesgo tiene este tipo de productos con el uso continuado a lo largo de los años. En estos momentos no hay datos ni evidencias científicas porque no ha pasado suficiente tiempo desde que se comercializan de forma masiva. Los expertos de la plataforma sostienen que hay que tener precaución, pero que de momento no hay motivos como para eliminarlo del mercado. La plataforma no entiende la oposición a esta estrategia por parte de las políticas antitabaco. Lo muestran con este ejemplo: "El uso de preservativos, cascos de moto o cinturones de seguridad son elementos pensados para reducir los daños. Esta misma estrategia es la que podría funcionar para eliminar el tabaquismo".