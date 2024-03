El Paso Azul de Lorca inaugurará su nueva nave después de Semana Santa

Uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos tiempos de la Semana Santa de Lorca está a punto de ver terminada su primera fase. Iniciado durante el mandato como presidente de José María Miñarro al frente de la Hermandad de Labradores, Paso Azul, se trata del CIAN –Centro Integral Azul "Las Naves", que permitirá a esta cofradía disponer de una infraestructura de grandes dimensiones a escasos metros del centro de la ciudad.

Ubicado en unos terrenos –con una superficie superior a los 9.000 metros cuadrados–cedidos por el Ayuntamiento de Lorca frente al Recinto Ferial de Santa Quiteria, el proyecto contempla la construcción de un centro polivalente y multifuncional compuesto por dos naves y un gran espacio libre que albergará distintas dependencias del Paso Azul y permitirá unificar las instalaciones de las que la cofradía dispone diseminadas actualmente y dedicadas al almacenamiento del patrimonio azul, la exhibición y a la formación.

Dividido en dos fases, en la actualidad se acomete una nave de grandes dimensiones que acogerá los caballos que cada año llegan a la ciudad para participar en los Desfiles Bíblico-Pasionales, así como los ensayos de las bandas; y parte de la nave 'de servicios', donde se ubicará una zona de ocio y restauración. En total, se han invertido en torno a 800.000 euros para esta fase inicial.

Alejandro González, presidente de la Fundación Paso Azul, explicaba a La Opinión que, aunque las obras avancen a muy buen ritmo, "no está dentro de los planes que la nueva nave entre en uso esta Semana Santa". En concreto, González aludía a la posible demora de los seguros y permisos necesarios como causa del retraso: "no nos vamos a arriesgar a utilizarla hasta que no sea todo perfectamente legal", abundaba.

Asimismo, el presidente de la Fundación Paso Azul señalaba que estos días se está estudiando, junto a técnicos municipales, la mejor manera de urbanizar la zona, ya que será necesario crear una nueva calle de acceso al lugar. "No queremos precipitarnos, sino inaugurarla cuando esté terminado hasta el último detalle", apostillaba. A este respecto, González señalaba que en el futuro se acometerá la segunda fase del proyecto del CIAN, que consistirá en la construcción de una nave para albergar los carros y carrozas de grandes dimensiones con los que cuenta el Paso Azul, que en la actualidad se custodian en una nave en La Torrecilla, así como el resto de la nave 'de servicios'.

La segunda fase del MASS, en breve

Preguntado acerca del transcurso de las actuaciones previas al inicio de la segunda fase del Museo Azul de la Semana Santa, González indicaba que la demolición del edificio conocido como 'el Peñas' es "inminente". "Pueden ser 5 o 10 días, pero antes de Semana Santa tendremos el solar a disposición del Paso", explicaba. A este respecto, el presidente de la fundación explicaba que la premura de debe a la intención de instalar en el lugar una carpa de grandes dimensiones que pueda acoger a la comisión de la Casa del Paso, encargada de vestir y maquillar a la gran mayoría de personajes y figurantes que desfilan cada año con los Azules.

"Una vez finalice la exposición 'Tesoros de Egipto', iniciaremos los estudios geotécnicos y arqueológicos para acometer la ampliación del MASS", abundaba. En este sentido, cabe recordar que a principios de diciembre el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprobaba la concesión de una ayuda de 90.000 euros para la Fundación Paso Azul para este fin. "El proyecto original de Juan de Dios de la Hoz ya contemplaba esta construcción, que albergará tanto la entrada al museo como diversas dependencias para la hermandad. Queremos completar el Museo Azul de la Semana Santa como se concibió en un primer momento y en ello estamos trabajando", finalizaba el presidente de la Fundación Paso Azul.