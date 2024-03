López Miras antepone los intereses económicos de unos pocos a la salud de todos

El pasado miércoles pregunté a López Miras en la Asamblea cuál es el motivo por el que el Gobierno regional no ha exigido a las empresas adjudicatarias del transporte sanitario el cumplimiento íntegro del pliego de prescripciones técnicas.

No es de recibo que pacientes con cáncer y otras enfermedades, algunas muy graves, tengan que esperar horas y horas antes y después de ser tratados. Son personas que ya tienen bastante sufrimiento con su enfermedad como para, además, tener que estar toda una mañana esperando en la puerta de un hospital. O, lo que es peor, que los pacientes pierdan sus citas y no pueden recibir su tratamiento porque no hay ambulancias disponibles. Insisto, es intolerable y haré todo lo que esté en mi mano para revertir esta dramática situación porque se merecen y tienen derecho a una atención digna y de calidad. No es razonable que miles de personas en esta Región tengan que sufrir ese calvario añadido al de su enfermedad y tratamiento.

López Miras está consintiendo que cada día haya, al menos, 181 trabajadores y trabajadoras de ambulancias menos de los que debería haber, según el contrato por el que estas empresas se llevaron la prestación del servicio de transporte sanitario. En algunas áreas de salud, como el Altiplano y la Vega Alta del Segura, solo hay una ambulancia en servicio o, incluso, ninguna los fines de semana.

Agradezco de todo corazón a los trabajadores que estén luchando incansablemente por la mejora del servicio sanitario para todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región. Llevan mucho tiempo denunciando la situación y movilizándose para reivindicar un servicio de calidad y unas condiciones laborales dignas, porque la reducción ilegal de la plantilla de conductores tiene consecuencias directas en la prestación del servicio, con demoras e incumplimientos en los tiempos de respuesta, tal y como estamos comprobando. Además de aumentar considerablemente los tiempos de espera de los pacientes y alargar las rutas, como ya he mencionado, los trabajadores están sufriendo un aumento improcedente de la carga de trabajo.

Durante todo este tiempo, me he reunido en varias ocasiones con ellos y he hecho personalmente un seguimiento de la situación. Saben que nos tienen a su lado, que les apoyamos en sus justas reivindicaciones y que haremos todo lo que esté en nuestra mano, porque es muy grave que López Miras esté permitiendo que se ponga en riesgo la salud de las personas. Pero, lamentablemente, no nos sorprende. Ya estamos acostumbrados a que López miras anteponga los intereses económicos de unos pocos a los de la salud de todos y todas. Es despreciable, ruin e indigno.

El Gobierno de López Miras es el único responsable de garantizar una atención sanitaria de calidad. Sin embargo, recordemos que hace cuatro años adjudicaron los ocho lotes del transporte sanitario a las empresas del grupo La Generala, a pesar de que no tenían experiencia en este tipo de servicios. El PP tomó esta decisión en detrimento de varias empresas regionales que llevaban tiempo prestando este servicio con un alto grado de calidad y acreditada experiencia. En ese momento, desde el PSOE, advertimos en reiteradas ocasiones que esto perjudicaría gravemente a los pacientes y trabajadores, y traería consecuencias jurídicas.

Bien, han pasado cuatro años y el perjuicio a los pacientes y trabajadores del servicio está más que demostrado. Y estoy convencido de que muy pronto veremos las consecuencias jurídicas, porque, incumpliendo el contrato, las empresas de La Generala se llevan 50 millones de euros del dinero de todos y todas. Ya sabemos lo que ganan las empresas, pero ¿qué gana López Miras mirando hacia otro lado y consintiendo esta situación? Todavía estamos esperando a que lo explique.

Desde el Partido Socialista, seguiremos luchando junto a los trabajadores para acabar con esta situación y conseguir que vuelvan a tener unas condiciones laborales dignas, así como garantizar a los pacientes una atención de calidad.