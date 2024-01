¡Amos pa Fitur!

Es un auténtico espectáculo ver la congregación de políticos, politiquillos y politicuchos que cada año por estas fechas se reúnen en los pabellones de Ifema en Madrid.

De cuantos eventos se producen en España, la Feria del Turismo se puede considerar la exaltación de alcaldes, concejales, directores generales, consejeros y todos aquellos personajes que viven de la política en este país, es el momento de aparentar ante la opinión pública la cantidad de cosas importantes que hacen por promocionarnos fuera del pueblo y atraer a los turistas del pueblo de al lado, para que se gaste las perras en el nuestro.

Desde hace años sigo atentamente el desarrollo de la feria y me sorprende la cantidad de dinero que se dilapida durante los cuatro días que dura. Este año, Madrid difundirá sus maravillas en un estand de 1.500 metros cuadrados, con un presupuesto de 421.643 euros, cantidad que justifican los 12.694.943 de turistas en sus hoteles durante 2023; en contraposición encontramos a la Región de Murcia, que contrata un estand de 1.000 metros con un coste superior al de Madrid, aunque no he conseguido una cifra exacta por parte de la Consejería de Turismo; supongo que habrá que incluir alojamientos de políticos, comidas y cenas en el Txistu, restaurante vasco favorito de los futbolistas del Real Madrid, muy apreciado por los ediles murcianos, que suelen celebrar allí sus éxitos, y otras prebendas, pero con la diferencia de que la cifra de turistas que visitaron nuestra Región el pasado año fue de 1.410.212.

La oferta destacada de Murcia en Fitur ha sido el Año Santo de Caravaca, con el que esperan obtener un millón de visitantes, cifra muy optimista para un evento de dudoso interés nacional y nulo internacional, en una zona sin apenas infraestructuras hoteleras, culturales y turísticas, que ofrecerá como plato fuerte la exposición The mistery man, expuesta ya hace unos meses en Granada, apenas a cien kilómetros de Caravaca.

Es un poco el problema de nuestra Comunidad en general, menos Cartagena como escala de cruceros, el resto de la Región, salvo algunas playas concretas, cada vez es menos interesante para el turista medio, el alto ni se plantea Murcia como destino vacacional. No es extraño dada la precariedad de atractivos culturales, un Mar Menor en unas condiciones lamentables, una gastronomía autóctona muy deficitaria, aunque hagan campañas como ‘1001 Sabores’ en la que no es original ni el título, cualquiera que sepa algo de cocina conoce el libro 1001 recetas del chef francés Simone Ortega.

En estas condiciones ya puede desembarcar López Miras en Ifema, rodeado de su séquito, incluyendo a la locutora Carmen Conesa, designada por uno de sus dedos como Consejera e imagen de la cultura pública murciana, supervisada y controlada en todo momento por el secretario de la Consejería, Juan Antonio Lorca, en otros tiempos hombre de confianza del que fue consejero Pedro Alberto Cruz, responsable de la campaña de promoción turística más ridícula y absurda de la historia. Lo que no cuela, no cuela, pero nunca está de más retratarse con los reyes, salir en la televisión y hacer campaña a cuenta del invento que creó Fraga Iribarne hace más de setenta años para sacar a España de la miseria. Eran otros tiempos en los que, si la patria lo requería, el ministro de Turismo se bañaba en el lugar donde habían caído tres bombas atómicas, todo fuera por España y sus turistas. Todavía estoy esperando ver al Gobierno regional de Murcia bañarse en el Mar Menor cuando las aguas están marrones y la orilla llena de peces muertos.

Ya estamos hartos de tanto pampaneo, tanto exhibicionismo, de tanta falsedad y tanto cuento chino, en Murcia no se han creado infraestructuras dedicadas a la cultura y al turismo desde hace cuarenta años, los turistas siguen viniendo por inercia, pero no por unas campañas aburridas y carísimas para promocionar nuestra tierra, ¿cómo puede ser que el responsable de promocionar la imagen de Murcia sea el mismo que promociona embutidos de cerdo en una sociedad más vegana que nunca?

Por cierto, ¿han visto el espectacular anuncio de Andalucía?